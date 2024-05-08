Кабмин изменил условия аренды госимущества на время военного положения

Кабмин внес изменения в постановление от 27 мая 2022 г. № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения». Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Что изменилось

Решили освободить от арендной платы физических лиц и ФОП, призванных на военную службу.

А также — прекратить начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества, расположенного на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или на временно оккупированных территориях (согласно перечню территорий, 2022 № 309 (с изменениями).

Кроме этого, коммунальным предприятиям, полностью или частично финансируемым за счет местного бюджета, разрешили аренду госимущества без проведения аукциона для целей обустройства общежитий для ВПЛ по цене 1 гривна за 1 квадратный метр площади.