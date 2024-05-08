Дания выделит 33,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о новом пакете

«Этим новым пакетом поддержки мы стремимся обеспечить срочную гуманитарную помощь и защиту для наиболее уязвимых групп населения, которые могут спасти их жизни», — заявил министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен.

В рамках этого пакета предоставляется базовая чрезвычайная помощь в виде продовольствия, медикаментов, воды и жилья для украинцев в наиболее пострадавших от войны регионах.

Читайте: Дания выделит 420 миллионов евро на возобновляемую энергетику и восстановление Украины

Также средства пойдут на помощь с утеплением украинских домов перед зимой и гуманитарное разминирование.

Большинство финансирования будет распределено через «стратегических партнеров гражданского общества Дании, присутствующих в Украине», остальные — через специализированные учреждения ООН.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что правительство Дании выделяет дополнительные средства для Датско-украинского фонда, способствующего привлечению инвестиций со стороны датских компаний в Украину.