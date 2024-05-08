Дания объявила о выделении нового пакета гуманитарной помощи Украине в размере 250 млн датских крон (33,5 млн евро), чтобы помочь удовлетворить базовые потребности самых уязвимых групп населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Дании.
Дания выделит 33,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине
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Что известно о новом пакете
«Этим новым пакетом поддержки мы стремимся обеспечить срочную гуманитарную помощь и защиту для наиболее уязвимых групп населения, которые могут спасти их жизни», — заявил министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен.
В рамках этого пакета предоставляется базовая чрезвычайная помощь в виде продовольствия, медикаментов, воды и жилья для украинцев в наиболее пострадавших от войны регионах.
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Большинство финансирования будет распределено через «стратегических партнеров гражданского общества Дании, присутствующих в Украине», остальные — через специализированные учреждения ООН.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что правительство Дании выделяет дополнительные средства для Датско-украинского фонда, способствующего привлечению инвестиций со стороны датских компаний в Украину.
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