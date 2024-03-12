MetaMask планирует выпуск криптокарты

Некастодиальный криптогаманец MetaMask тестирует платежную ончейн-карту Mastercard , выпущенную Baanx. Об этом сообщает CoinDesk.

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Общий продукт станет «первым в истории действительно децентрализованным платежным Web3-решением», следует из маркетинговых материалов.

Пользователи получат возможность тратить криптовалюты «на повседневные покупки везде, где принимаются карты».

В комментарии изданию представитель Mastercard отметил, что компания реализует ряд инновационных проектов в сфере цифровых активов.

Конкурент Mastercard —Visa — в начале 2023 года отложил планы по интеграции криптовалюта после ряда банкротств в индустрии. Но уже в апреле компания объявила о наборе разработчиков для проектов в области цифровых активов.

В сентябре Visa запустила пилот по использованию мерчантами стейблкоина USDC в сети Solana. Применение «стабильной монеты» на блокчейне Ethereum компания начала тестировать двумя годами ранее.

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