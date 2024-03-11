Сколько заработали Новая почта и Укрпочта в прошлом году — YouControl опубликовал новые данные

Прибыль Новой почты в 2023 году выросла вдвое, Укрпочта на столько же сократила убыток. Такие данные обнародовал сервис YouControl.

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Так, согласно информации, выручка Новой Почты выросла на 54%, до 36,5 млрд грн. Прибыль выросла почти вдвое, до 4 млрд грн.

Укрпочта увеличила доход на 13%, до 11,6 млрд. грн. Госкомпания вдвое сократила убыток до 655 млн грн.

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