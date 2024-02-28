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28 февраля 2024, 14:58 Читати українською

Государство после войны может продать миноритарную долю акций «Укрпочты»

Часть акций «Укрпочты» может быть продана после победы в войне. Об этом сообщил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский, передает Интерфакс-Украина. Речь идет о миноритарном пакете 25−49% акций.

Часть акций «Укрпочты» может быть продана после победы в войне.

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«Мне очень хотелось, чтобы после победы или около победы мы стали одной из первых компаний, которая бы провела успешную, крутую приватизацию, по крайней мере, пакета акций. Мы для этого готовы. Мы уже акционерное общество, то есть у государства есть 100% акций, которые она может продать в любое время», — заявил Смелянский.

В качестве потенциальных покупателей он указал крупные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международная финансовая корпорация (IFC), «которые захотят поддержать приватизацию в Украине и затем продать свой пакет акций, возможно, на IPO».

Кроме того, по его словам, приобрести пакет акций «Укрпочты» мог бы стратегический инвестор, который помог бы компании повысить капитализацию и через несколько лет вышел бы из состава ее акционеров, продав акции на бирже пула фондов, в том числе и пенсионным.

Смелянский отметил, что частные private equty и венчурные фонды могли бы стать владельцами части акций «Укрпочты», поскольку логистика и доставка посылок еще много лет будет перспективным направлением, которое невозможно перевести в дистанционный формат.

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Источник: Минфин
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