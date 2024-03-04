Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний в мире по капитализации, обогнав Saudi Aramco

Производитель графических процессоров Nvidia вышел на третье место в списке самых дорогих публичных компаний в мире, обогнав нефтяную компанию Saudi Aramco, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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По итогам торгов на бирже Nasdaq в пятницу, 1 марта, капитализация Nvidia достигла $2,06 трлн. Это был первый раз, когда рыночная стоимость компании превышала отметку $2 трлн на момент закрытия торгов.

Акции Nvidia 1 марта подорожали до $822,79, 4 марта на премаркете они растут на 2,55%, до $843,79. Стоимость Aramco при этом снизилась до $2,02 трлн, следует из данных торгов.

Напомним

Акции Nvidia в нынешнем году выросли примерно на 66%, увеличив ее капитализацию на $834 млрд, отмечает Bloomberg. Они резко взлетели на фоне отчетности Nvidia: компания кратно увеличила выручку и чистую прибыль и спрогнозировала дальнейший рост в текущем квартале на уровне выше ожиданий аналитиков.

Большие доходы Nvidia подтвердили оптимизм Уолл-стрит по поводу возможности искусственного интеллекта изменить сферу технологий, отмечает Bloomberg. Компания доминирует на рынке графических чипов, разработанных для сложных вычислительных задач, которые необходимы для поддержки приложений ИИ.

Nvidia по капитализации уступает только Microsoft и Apple. Стоимость первой компании составляет $3,087 трлн, второй — $2,774 трлн. Nvidia в середине февраля вышла на третье место по стоимости в США, обогнав материнскую компанию Google Alphabet.