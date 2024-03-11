США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen за ведение бизнеса в россии

США пригрозили ввести санкции против австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в россии, пишет EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского Минфина.

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Что известно

В документе сказано, что старший чиновник Казначейства США Анна Моррис 7−8 марта приезжала в Вену, чтобы встретиться с австрийским правительством и руководством банковской группы.

Как пишет EUobserver, Минфин США предупредил RBI, что группа может оказаться «отрезанной от финансовой системы США», если «будет помогать финансировать российскую армию».

Целью поездки Моррис стало побуждение австрийского финансового сектора оценить, насколько деятельность банка подпадает под действие американского указа о мерах против иностранных банков в случае их причастности к торговым сделкам, связанным с военно-промышленным комплексом россии.

При необходимости они могут принять соответствующие меры «по смягчению последствий», сказано в документе Минфина.

В RBI заявили EUobserver, что группа «принципиально не комментирует публично дискуссии с представителями власти».

Напомним

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о мерах против иностранных банков и других финансовых учреждений, которые причастны к сделкам, связанным с поставками товаров для российского оборонно-промышленного комплекса в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Среди ограничений, которые могут быть введены — запрет на открытие корреспондентских или сквозных счетов в США, блокировка имущества иностранных банков в США. При анонсировании этого указа в Белом доме допустили, что среди мер может быть отключение банков от финансовой системы США в случае поддержки россии.