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8 марта 2024, 11:28 Читати українською

Кийосаки прогнозирует биткоин по $300 000, вознаграждение за точные прогнозы листинга токенов: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Роберт Кийосаки поднял прогноз для биткоина до $300 000

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки предусмотрел рост первой криптовалюты до $300 000 в этом году и дал совет инвесторам.

«Самая большая ошибка, которую вы можете совершить — промедление. Важно начать, пусть даже с $500. Следующая остановка — $300 000 в 2024 году», — написал он в X.

Напомним, в феврале этого года Кийосаки опубликовал пост, в котором заявил, что не уверен в будущем золота и ожидает роста биткоина и серебра.

В JPMorgan усомнились в вытеснении биткоином золота из портфелей инвесторов

Биткоин превзошел золото в портфелях инвесторов с поправкой на волатильность, но в стоимостном выражении это нереалистично. К такому выводу пришли в JPMorgan, сообщает The Block.

Аналитики отметили, что статус-кво сохранится в дальнейшем, несмотря на большие притоки в ETF на базе первой криптовалюты.

Согласно специалистам, риск является критическим фактором. Он часто игнорируется теми, кто прогнозирует вытеснение цифровым золотом его традиционного аналога.

В JPMorgan пришли к выводам, приняв во внимание волатильность биткоина, превышающую конкурента в 3,7 раза.

По расчетам специалистов, в случае соответствия первой криптовалюты золота в контексте выделенного под спекуляции рискового капитала распределение сократится до $0,9 трлн.

Цифра получилась путем деления инвестированных в драгоценный металл $3,3 трлн на волатильность биткоина (3,7).

«Это предполагает цену в $45 000, что значительно ниже текущих уровней», — говорится в отчете.

Иными словами, при текущем уровне в $66 000 предполагаемое распределение первой криптовалюты в портфелях инвесторов уже превысило значение золота с поправкой на объем.

По оценкам экспертов, в ближайшие два-три года поступления в спотовые биткоины-ETF составят $62 млрд. Подобные оценки специалисты получили путем сравнения с долей драгоценного металла, находящегося в слитках (7% или $230 млрд с $3,3 трлн).

В JPMorgan назвали обозначенный ориентир «реалистичным». Эксперты добавили, что большая часть предполагаемого чистого притока может стать результатом постепенного перехода от имеющихся инструментов в биржевые фонды.

Binance будет вознаграждать за точные прогнозы листинга токенов

Криптовалютная биржа Binance запустила платформу Futures NEXT, на которой пользователи могут делать ставки на то, какие токены будут добавлены в листинг фьючерсного рынка USDⓈ-M.

Чтобы отдать голос за выбранный актив, необходимо купить стейблкоин Pick стоимостью 1 USDT. Прогнозы можно делать максимум на три тока, выделяя на каждый до 100 Pick.

Также можно самостоятельно предложить новые токены для потенциального листинга, внеся 2000 USDT.

Если актив не попадет в листинг, пользователь получит стейблкоины обратно.

В случае верного прогноза, Binance в течение 10 дней после листинга распределит награды в виде ваучеров для торговли фьючерсами или скидки на комиссии.

Futures NEXT работает независимо от процесса листинга Binance, популярность токена на платформе не гарантирует его добавление на биржу.

Связанные с ИИ-токены выросли на 25% перед конференцией Nvidia

С 6 по 7 марта 2024 года некоторые ИИ-токены в среднем выросли на 25%. Вероятно, одной из причин роста стало ожидание анонсов, связанных с искусственным интеллектом, на предстоящей конференции NVIDIA GTC.

На мероприятии, которое состоится с 17 по 21 марта в Сан-Хосе (США), выступят CEO проекта Ankr Чендлер Сонг и технический директор Стэнли Ву. По данным Nvidia, в качестве спикеров приглашены представители xAI, NEAR Protocol, Pixar, Mastercard и других компаний.

Ожидание того, что какой-то из криптопроектов будет упомянут на конференции, вызвало всплеск интереса к ИИ-токенам. Как правило, разработчики протоколов, связанных с искусственным интеллектом, часто посещают следующие мероприятия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
8 марта 2024, 11:50
#
Пік має бути в 2025-му і до 300К навряд чи дотягне, але 69К — це точно не межа.
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