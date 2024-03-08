В НБУ опровергли тезис о том, что украинцы массово снимают средства с банков из-за закона о мобилизации

В изречении «Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации» и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности. Об этом глава Национального банка Андрей Пышный написал на своей странице в Facebook.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, тема якобы утечки средств со счетов украинцев в банках оказалась очень соблазнительной для манипуляций и искажений, особенно в контексте обсуждения закона о мобилизации.

Динамика средств на счетах в декабре-феврале

Пышный отметил, что НБУ подробно проанализировал динамику средств на счетах в декабре-феврале.

Основное влияние на динамику средств на счетах оказали сезонные факторы. Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале.

Это логический тренд, который был и в мирное время. Бизнес и государство пытаются завершить все расчеты, в том числе и по зарплате, до конца года, а в начале следующего года население эти средства тратит или инвестирует.

«Рекорд действительно имел место: за 2023 год объем гривневых средств на счетах населения в банках увеличился на 121 млрд грн, или на 20,5%, и достиг исторического максимума — 711 млрд грн», — написал Пышный.

Влияние законопроекта о мобилизации

Он также подчеркнул, что НБУ не увидел заметного влияния законопроекта о мобилизации. Более того, в первые недели его обсуждения в декабре остатки средств и дальше увеличивались.

Кроме того, профильный комитет парламента четко сформулировал, что не будет поддерживать норму блокирования счетов. Это возможно, как сейчас, исключительно в судебном порядке.

«Мы также не увидели связи январских отливов с вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (это, кстати, уже опровергли в Министерстве финансов). Видим четкий сезонный тренд, который повторяется из года в год», — заявил глава Нацбанка.

Раскрытие банковской тайны

Пышный отметил, что регулятор в феврале не утверждал никаких новаций по раскрытию банковской тайны.

«Мы лишь уточнили терминологию согласно изменениям в законодательстве относительно доступа к информации, который уполномоченные государственные органы в установленном порядке имели и до этих изменений», — сказал он.

По его словам, НБУ и дальше будет поддерживать инициативы, направленные против теневого сектора, в то же время строго отстаивая защиту конфиденциальности банковских операций в соответствии с мировыми стандартами.

Средства на банковских счетах

В феврале объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. На начало марта население хранит на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн.

«В то же время украинцы наращивают долю срочных вкладов, а уровень долларизации депозитов снижается. То есть, своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает», — подчеркнул Пышный.