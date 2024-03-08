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8 марта 2024, 9:02 Читати українською

В НБУ опровергли тезис о том, что украинцы массово снимают средства с банков из-за закона о мобилизации

В изречении «Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации» и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности. Об этом глава Национального банка Андрей Пышный написал на своей странице в Facebook.

В изречении «Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации» и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности.
Фото: НБУ

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По его словам, тема якобы утечки средств со счетов украинцев в банках оказалась очень соблазнительной для манипуляций и искажений, особенно в контексте обсуждения закона о мобилизации.

Динамика средств на счетах в декабре-феврале

Пышный отметил, что НБУ подробно проанализировал динамику средств на счетах в декабре-феврале.

Основное влияние на динамику средств на счетах оказали сезонные факторы. Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале.

Это логический тренд, который был и в мирное время. Бизнес и государство пытаются завершить все расчеты, в том числе и по зарплате, до конца года, а в начале следующего года население эти средства тратит или инвестирует.

«Рекорд действительно имел место: за 2023 год объем гривневых средств на счетах населения в банках увеличился на 121 млрд грн, или на 20,5%, и достиг исторического максимума — 711 млрд грн», — написал Пышный.

Влияние законопроекта о мобилизации

Он также подчеркнул, что НБУ не увидел заметного влияния законопроекта о мобилизации. Более того, в первые недели его обсуждения в декабре остатки средств и дальше увеличивались.

Кроме того, профильный комитет парламента четко сформулировал, что не будет поддерживать норму блокирования счетов. Это возможно, как сейчас, исключительно в судебном порядке.

«Мы также не увидели связи январских отливов с вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (это, кстати, уже опровергли в Министерстве финансов). Видим четкий сезонный тренд, который повторяется из года в год», — заявил глава Нацбанка.

Раскрытие банковской тайны

Пышный отметил, что регулятор в феврале не утверждал никаких новаций по раскрытию банковской тайны.

«Мы лишь уточнили терминологию согласно изменениям в законодательстве относительно доступа к информации, который уполномоченные государственные органы в установленном порядке имели и до этих изменений», — сказал он.

По его словам, НБУ и дальше будет поддерживать инициативы, направленные против теневого сектора, в то же время строго отстаивая защиту конфиденциальности банковских операций в соответствии с мировыми стандартами.

Средства на банковских счетах

В феврале объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. На начало марта население хранит на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн.

«В то же время украинцы наращивают долю срочных вкладов, а уровень долларизации депозитов снижается. То есть, своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает», — подчеркнул Пышный.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+164
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
8 марта 2024, 9:34
#
Верим верим у снимаем и уходим… Бай пусть вам мобилизация кладет деньги и блокирует вам мозг…
+
+60
sledopitgrom
sledopitgrom
8 марта 2024, 10:11
#
Вот так ,оказывается информация ,что из-за закона про мобилизацию будут блокировать счета «це вороже ІПСО» :)Багато людей чекає щоб зняти депозити бо немає дострокового припинення.
+
+46
Mini Mi
Mini Mi
8 марта 2024, 11:14
#
Угу, оказывает проект закона от кабмина за подписью премьера это вброс)
+
+15
bonv
bonv
8 марта 2024, 11:03
#
Спростовують, щоб ще більше не знімали.
+
+30
alinabobu
alinabobu
8 марта 2024, 11:06
#
Та конечно, гривна на грани девальвации, ага 'треба тримати кошти у банках'
+
0
bonv
bonv
8 марта 2024, 11:12
#
Війна обумовила стрімке падіння добробуту в Україні. За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності. Гірше ж точно не буде? ©
+
+15
Riojas
Riojas
8 марта 2024, 11:22
#
Третья мировая война спровоцировала ухудшение качества жизни. От это да. При Св. Петре такой фигни не было
+
+12
bonv
bonv
8 марта 2024, 11:28
#
То ж просто перестати стріляти і подивитися путлєру в очі ©
+
+61
Mini Mi
Mini Mi
8 марта 2024, 11:13
#
Хех, ну да. Именно поэтому резко назад в этом вопросе сдали, как статистику увидели. А вначале чуть ли не решением военкома единолично без суда за 5минут. «Сезонность». Разве что сезонный идиотизм чиновников, которые не подумали что доверие к банкам у нас и так не самое высокое и решили его окончательно убить. У меня все знакомые до 60 лет, даже те у кого щас есть бронь поснимали все и в валюту или крипту закинули и возвращать как минимум до конца войны никто уже не будет.
+
+46
dotster
dotster
8 марта 2024, 11:25
#
І на кого цей вкид розрахований ? ну невже вони думають що люди не комунікують один з одним. Майже всі кого я знаю і хто має вільні кошти зняли або в процесі зняття цих коштів. деб*ли бляха. Вони просто вкотре показали що в країні що до війни що під час неї немає ніякої поваги та захисту приватної власності а страждає найбільше саме той хто працює в легальному полі та сплачує податки бо навіть факт обговорення цього у владних кабінетах показує як влада відноситься до своїх громадян, а саме як до рабів.
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
8 марта 2024, 11:31
#
Читай наоборот
+
0
ankrem
ankrem
8 марта 2024, 12:00
#
А у всі відділення прям анкети роздали, щоб повідомляти причину за якою кошти забираєш ?
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