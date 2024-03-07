АМКУ разрешил французскому NJJ Capital приобрести «Датагруп-Воля»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, приобрести компанию Datagroup Holding Limited (Датагруп-Воля). Об этом сообщается на сайте регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Дано разрешение на приобретение компанией DVL Telecom (г. Париж, Франция) контроля над компанией Datagroup Holding Limited (г. Никосия, Кипр)», — говорится в сообщении АМКУ.

Кроме того, регулятор разрешил согласованные действия между французскими компаниями NJJ UPAM и DVL Telecom, кипрской Lorimer II Ventures Limited и физическим лицом — гражданином Украины в виде реализации положений о воздержании от конкуренции сроком на 5 лет.

Напомним

«Минфин» писал, что турецкая телекоммуникационная компания Turkcell решила продать украинского мобильного оператора lifecell французскому NJJ Capital.

Кроме мобильного оператора, Turkcell продает также сеть колл-центров (ООО «Глобал Билги») и оператора башен мобильной связи ООО «Укртауэр».

Позже АМКУ вернул NJJ Capital заявление на приобретение мобильного оператора lifecell (ООО «Лайфселл») и оператора мобильных башен ООО «Укртауэр» из-за несоответствия документов требованиям.

Однако Комитет получил повторное обращение от компании DVL Telecom, входящей в группу NJJ. Оно находится на рассмотрении Комитета.