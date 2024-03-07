ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне

Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе.

Регулятор ожидает, что инфляция составит в среднем 2,3% в 2024 году, 2,0% в 2025 году и 1,9% в 2026 году.

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Напомним

Европейский центральный банк с июля 2022 года ужесточал денежно-кредитную политику для борьбы с ускоряющейся инфляцией, которая в октябре 2022 года подскочила выше 10%. До этого момента ставка по депозитам была отрицательной (-0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.

Регулятор последовательно повышал процентные ставки на десяти заседаниях подряд. К сентябрю 2023 года процентная ставка выросла до 4,5%, маржинальная кредитная ставка — до 4,75%, а депозитная ставка — до 4%. С тех пор ЕЦБ удерживает ставки на одном уровне.