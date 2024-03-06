Дивиденды и налог на прибыль госкомпаний спасли бюджет Украины в феврале

Дивиденды и налог на прибыль компаний с государственной долей собственности обеспечили треть поступлений в госбюджет в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько уплатили госкомпании

Госкомпании заплатили 66,8 млрд грн налога на прибыль и дивидендов в прошлом месяце.

В конце февраля Кабинет министров обязал крупные государственные компании в течение двух дней срочно выплатить дивиденды в госбюджет.

Укрзализныця — 1,25 млрд грн

Укргидроэнерго — 1,75 млрд грн

Укрнафта 3,9 млрд грн

Оператор ГТС Украины 5,4 млрд. грн.

В общей сложности в госбюджет поступило 188,6 млрд грн в феврале.

Кроме выплат госкомпаний бюджет получил:

32 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

15,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

15,3 млрд грн — НДС с произведенных в Украине товаров (собрано 27,1 млрд, возмещено — 11,7 млрд грн);

12,6 млрд грн — акцизный налог;

3,7 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;

3,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

8 млрд грн — другие платежи.

Также в феврале в общий фонд госбюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов) в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.