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6 марта 2024, 9:36 Читати українською

Дивиденды и налог на прибыль госкомпаний спасли бюджет Украины в феврале

Дивиденды и налог на прибыль компаний с государственной долей собственности обеспечили треть поступлений в госбюджет в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Дивиденды и налог на прибыль компаний с государственной долей собственности обеспечили треть поступлений в госбюджет в феврале.
Фото:depositphotos

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Сколько уплатили госкомпании

Госкомпании заплатили 66,8 млрд грн налога на прибыль и дивидендов в прошлом месяце.

В конце февраля Кабинет министров обязал крупные государственные компании в течение двух дней срочно выплатить дивиденды в госбюджет.

  • Укрзализныця — 1,25 млрд грн
  • Укргидроэнерго — 1,75 млрд грн
  • Укрнафта 3,9 млрд грн
  • Оператор ГТС Украины 5,4 млрд. грн.

В общей сложности в госбюджет поступило 188,6 млрд грн в феврале.

Кроме выплат госкомпаний бюджет получил:

  • 32 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 15,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 15,3 млрд грн — НДС с произведенных в Украине товаров (собрано 27,1 млрд, возмещено — 11,7 млрд грн);
  • 12,6 млрд грн — акцизный налог;
  • 3,7 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;
  • 3,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 8 млрд грн — другие платежи.

Также в феврале в общий фонд госбюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов) в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
6 марта 2024, 10:19
#
Якщо бізнесу дозволять обслуговувати іноземні кредити та платити по єврооблігаціям, то це дозволить йому уникнути дефолту, а також підтримати українську економіку та залучити нові інвестиції в Україну.
Про це йдеться в статті «Економічної правди».
Відповідно до неї, представники бізнесу просять владу пом’якшити валютні обмеження та дозволити обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. З таким проханням виступили «Метінвест», «ДТЕК», «Кернел», «Інтерпайп» та «Водафон».
Зокрема, в «Інтерпайпі» наголосили, що у компанії вичерпуються можливості платити за випущеними євробондами.
«З лютого 2022 року „Інтерпайп“ вживала всіх можливих заходів для стабільної фінансової діяльності та розрахунків з кредиторами, але вичерпала внутрішні резерви для обслуговування своїх кредитних зобов’язань та перебуває на межі дефолту через наявність обмежень, встановлених НБУ (за наявності достатніх власних фінансових ресурсів та власної валюти)», — відзначили в «Інтерпайпі».
Бізнес зазначає, що позитивне рішення Нацбанку допоможе уникнути дефолту, зберегти інвестиційну привабливість України і навіть залучити інвестиції.
«Виконання фінансових зобов’язань перед іноземними банками — це те, що бізнес може і мусить робити в умовах воєнних реалій для підтримки економіки та позитивної інвестиційної репутації України», — зазначають у статті з посиланням на представника компанії «Кернел».
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0
bonv
bonv
6 марта 2024, 10:20
#
Зазначається, що деякі компанії все ж таки могли обслуговувати свої зовнішні зобов’язання, тому що великі українські бізнеси не повертали в країну валютну виручку від експорту. Однак можливості платити за випущеними євробондами в деяких з них вичерпуються.
«За два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну „Метінвест“ використав понад 500 мільйонів доларів власних оборотних коштів на обслуговування єврооблігацій. Це стало можливим насамперед завдяки оборотному капіталу материнської та міжнародної торговельної компанії групи», — пояснили в «Метінвесті».
Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.
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