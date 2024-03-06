Дивиденды и налог на прибыль компаний с государственной долей собственности обеспечили треть поступлений в госбюджет в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Дивиденды и налог на прибыль госкомпаний спасли бюджет Украины в феврале
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Сколько уплатили госкомпании
Госкомпании заплатили 66,8 млрд грн налога на прибыль и дивидендов в прошлом месяце.
В конце февраля Кабинет министров обязал крупные государственные компании в течение двух дней срочно выплатить дивиденды в госбюджет.
- Укрзализныця — 1,25 млрд грн
- Укргидроэнерго — 1,75 млрд грн
- Укрнафта 3,9 млрд грн
- Оператор ГТС Украины 5,4 млрд. грн.
В общей сложности в госбюджет поступило 188,6 млрд грн в феврале.
Кроме выплат госкомпаний бюджет получил:
- 32 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 15,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 15,3 млрд грн — НДС с произведенных в Украине товаров (собрано 27,1 млрд, возмещено — 11,7 млрд грн);
- 12,6 млрд грн — акцизный налог;
- 3,7 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;
- 3,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
- 8 млрд грн — другие платежи.
Также в феврале в общий фонд госбюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов) в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.
Источник: Минфин
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Про це йдеться в статті «Економічної правди».
Відповідно до неї, представники бізнесу просять владу пом’якшити валютні обмеження та дозволити обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. З таким проханням виступили «Метінвест», «ДТЕК», «Кернел», «Інтерпайп» та «Водафон».
Зокрема, в «Інтерпайпі» наголосили, що у компанії вичерпуються можливості платити за випущеними євробондами.
«З лютого 2022 року „Інтерпайп“ вживала всіх можливих заходів для стабільної фінансової діяльності та розрахунків з кредиторами, але вичерпала внутрішні резерви для обслуговування своїх кредитних зобов’язань та перебуває на межі дефолту через наявність обмежень, встановлених НБУ (за наявності достатніх власних фінансових ресурсів та власної валюти)», — відзначили в «Інтерпайпі».
Бізнес зазначає, що позитивне рішення Нацбанку допоможе уникнути дефолту, зберегти інвестиційну привабливість України і навіть залучити інвестиції.
«Виконання фінансових зобов’язань перед іноземними банками — це те, що бізнес може і мусить робити в умовах воєнних реалій для підтримки економіки та позитивної інвестиційної репутації України», — зазначають у статті з посиланням на представника компанії «Кернел».
«За два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну „Метінвест“ використав понад 500 мільйонів доларів власних оборотних коштів на обслуговування єврооблігацій. Це стало можливим насамперед завдяки оборотному капіталу материнської та міжнародної торговельної компанії групи», — пояснили в «Метінвесті».
Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.