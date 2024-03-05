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5 марта 2024, 11:14 Читати українською

Рост биткоина до $68 700 и приток в криптофонды: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин протестировал уровень в $68 700

Во вторник, 5 марта, ранним утром курс биткоина в моменте достиг отметки в $68 770. Затем цена первой криптовалюты откатилась назад. К моменту написания новости актив стоит около $66 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За день биткоин вырос на 1,97%, за неделю — на 17,23%. Курс Ethereum также растет (около $3670), как и большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией. Следует отметить, что токен Shiba Inu за день взлетел на 41,13%, за неделю — на 265,57%.

Криптофонды зафиксировали второй по величине приток с начала года

Поступления в криптовалютные инвестпродукты с 24 февраля по 1 марта составили $1,83 млрд после $598 млн в предыдущий отчетный период. Об этом говорится в отчете CoinShares.

Положительная динамика продлилась пятую неделю подряд. С 10 по 16 февраля приток составил рекордные $2,45 млрд.

Объем активов в управлении (AUM) повысился до $82,56 млрд. Для сравнения, ATH составляет $86 млрд.

Объем торгов достиг максимальных в истории $30 млрд — 50% от суммарного показателя вызывающих доверие централизованных платформ.

В связанные с биткоином инструменты инвесторы вложили $1,73 млрд после $569,5 млн в предыдущий отчетный период. Поступления с начала года превысили $7,33 млрд.

В структуры, позволяющие открывать шорт по первой криптовалюте, клиенты инвестировали $22,2 млн (неделей ранее — $3,9 млн).

Ethereum-фонды привлекли максимальные с середины 2022 года $84,7 млн.

В других альтокинах за исключением Solana (-$11,9 млн) наблюдалась положительная динамика. Продукты на базе XRP, Chainlink и Litecoin зафиксировали приток в размере $2,5 млн, $1,6 млн и $1,2 млн соответственно.

В фонды на базе Polygon инвесторы вложили $7,6 млн — 22% от AUM.

SEC отложила рассмотрение заявок на спотовые Ethereum-ETF от BlackRock и Fidelity

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила рассмотрение заявки на спотовый Ethereum-ETF от компании BlackRock. Для фонда iShares Ethereum Trust это второй по счету перенос.

Согласно документам, SEC инициировала проведение опроса, который, по мнению ведомства, должен показать отношение общественности к новым криптофондам. В частности, агентство интересуется, вызывает ли механизм Proof-of-Stake (PoS) у пользователей «особые опасения по поводу склонности Ethereum к мошенничеству и манипуляциям».

Используя аналогичные формулировки, SEC отложила рассмотрение документов на регистрацию криптофонда от компании Fidelity Investments. Комментарии к заявкам на инвестиционные продукты Комиссия будет собирать в течение 21 дня.

BlackRock и Fidelity подали документы на одобрение спотовых Ethereum-ETF в ноябре 2023 года. Кроме них, заявки на регистрацию этого класса активов отправили такие компании, как:

  • Франклин Templeton;
  • Ark Invest и 21Shares;
  • Grayscale Investments;
  • VanEck и другие.

Сообщество криптоиндустрии разошлось во мнениях относительно возможных сроков одобрения спотовых Ethereum-ETF. К примеру, аналитики банка Standard Chartered Bank как вероятную дату регистрации нового продукта называют май 2024 года.

В то же время, главный инвестиционный директор компании Valkyrie Стивен Маккларг призвал не ждать запуска спотовых Ethereum-ETF в ближайшее время. По его мнению, SEC не будет спешить с принятием решения по криптофондам.

Tether представила инструмент для восстановления доступа к активам

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — сообщила о запуске инструмента возобновления активов. Он демонстрирует комплексный подход к обеспечению устойчивости блокчейна и защите пользователей. Об этом говорится в заявлении компании.

В компании отметили, что в соответствии с обязательством сделать стейблкоин USDT доступным и безопасным активом, Tether разработала план по возобновлению активов. Если один из блокчейнов, в котором хранятся USDT, выйдет из строя, владельцы активов смогут получить доступ к средствам, отметили представители фирмы.

Чтобы устранить риски, Tether создала официальный инструмент восстановления, который может переносить USDT между блокчейнами. Пользователи смогут подтвердить право собственности на свои адреса в нерабочем блокчейне и адреса получателей в другой сети, а Tether будет передавать USDT между ними", — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что процесс миграции активов будет производиться через удобный интерфейс или инструменты командной строки. В Tether заявили о поддержке ряда кошельков в браузере, а также решений от компаний Ledger и Trezor.

По словам представителей компании, спрос на стейблкоин USDT в разных сетях требует разработки стратегии управления рисками. Поэтому Tether разработала план защиты средств, который обеспечит бесперебойный доступ к активам даже в случае непредвиденных сбоев.

Источник: Минфин
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