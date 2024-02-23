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23 февраля 2024, 10:45 Читати українською

В ЕЦБ раскритиковали биткоин-ETF и назвали его «новым нарядом голого короля»

В Европейском центробанке назвали «одобрение биткоин-ETF — новым нарядом голого короля» и раскритиковали этот инструмент для инвестиций. Об этом пишут в блоге на странице ЕЦБ глава подразделения рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульрих Биндсайл и советник того же подразделения Юрген Шааф.

В Европейском центробанке назвали «одобрение биткоин-ETF — новым нарядом голого короля» и раскритиковали этот инструмент для инвестиций.

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Представители регулятора подтвердили свою позицию по борьбе с криптовалютами, несмотря на одобрение подобных инструментов иностранными регуляторами.

Авторы не согласны с утверждением, что одобрение биткоин-ETF в США указывает на безопасность инвестиций в биткоин и что его ралли является «доказательством триумфа, который невозможно остановить». Руководители ЕЦБ признают тот факт, что ожидание спотового одобрения ETF привело к росту цены биткоина, но они полагают, что это может оказаться быстротечным всплеском эмоций.

В ЕЦБ цитируют пост от 2022 года, в котором утверждается, что биткоин не смог выполнить свое первоначальное обещание стать глобальной децентрализованной цифровой валютой. По их мнению, биткоин также непригоден и как инвестиция, поскольку не генерирует ни одного денежного потока и дивидендов, не может использоваться продуктивно, не приносит социальной выгоды и не имеет субъективных преимуществ, основанных на его выдающихся возможностях.

«С точки зрения интересов общества, восстановление цикла взлетов и падений биткоина — ужасная перспектива. Сопутствующие убытки будут огромными, включая вред окружающей среде и конечным перераспределением богатства за счет недостаточно опытных людей», — пишут банкиры.

Напомним, что в январе SEC после 10 лет промедлений разрешили спотовый биткоин-ETF, после чего цена первой криптовалюты начала расти.

Читайте также: Спотовый биткоин-ETF: удастся ли правительствам централизовать первую криптовалюту

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Bookseller
Bookseller
23 февраля 2024, 10:53
#
«Не имеет субъективных преимуществ, основанных на его выдающихся возможностях» — здесь надо бы по подробнее…
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 февраля 2024, 11:01
#
Там взагалі все дуже смішно в комментарях к тому посту. ЄЦБ треба не на темі криптовалют хайпувати, а не займатися currency debasement і нарешті вгамувати інфляцію.
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