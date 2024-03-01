Три города Британии объявили о банкротстве: это может произойти с 50% муниципалитетов

Большинство городских советов британских городов подтвердили, что могут обанкротиться в течение следующих пяти лет. Из них 10% заявили, что ожидают банкротства уже в следующем финансовом году. Об этом пишет Bloomberg.

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Финансовый кризис мэрий связан с сокращениями расходов со стороны центрального правительства, рискованными инвестициями и высокой инфляцией, что в совокупности увеличивает долги муниципалитетов.

Бирмингем, Ноттингем и Уокинг фактически объявили о банкротстве. Ожидается, что Саутгэмптон и Брэдфорд в ближайшее время присоединятся к ним.

После сокращения грантов центрального правительства многие мэрии стремились найти дополнительную прибыль для оплаты городских услуг, инвестируя в торговые центры и офисные здания часто за пределами своего района. Инвестиции Вокинга в строительство двух небоскребов и гостиницы Hilton стали одними из самых провальных.

Поскольку по закону горсоветы обязаны сбалансировать свои счета, многие из них вынуждены сокращать финансирование услуг.

Чуть менее трети мэрий планируют сократить финансирование парков и развлечений. Каждый третий муниципалитет сокращает расходы на искусство и культуру, 16% сокращают финансирование социальной помощи взрослым.

Мэрии, уже фактически объявившие о банкротстве, вынуждены максимально сокращать расходы.

Городской совет Бирмингема заявил, что готовится ограничивать освещение улиц, сокращать частоту вывоза мусора и полностью прекратит финансирование искусства.

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