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14 февраля 2024, 14:05 Читати українською

Британия отстала от других развитых стран после Брекзита — Goldman Sachs

Британия отстала от других развитых стран после того, как вышла из Европейского Союза. По данным Goldman Sachs, экономика Королевства за это время потеряла 5% роста, передает CNBC.

Британия отстала от других развитых стран после того, как вышла из Европейского Союза.
Фото: Pixabay

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Факторы

Аналитики американского банка объясняют спад несколькими факторами — сокращение торговли, уменьшение инвестиций в бизнес, а также снижение иммиграции, что повлияло на нехватку рабочей силы.

Goldman Sachs отмечает, что в течение 8 лет после Брекзита британская экономика потеряла 5% роста по сравнению с другими развитыми странами.

Пандемия коронавируса и энергетический кризис в 2022 году усложняют определение негативного влияния Брекзита, но аналитики банка их учли.

Сравнение

Британия за этот период уступила другим странам в объемах торговли на 15%.

Реальный ВВП Королевства на душу населения едва превысил уровень пандемии и сейчас на 4% превышает уровень середины 2016 года. Для сравнения в ЕС — 8%, а в США — 15%.

В то же время в Соединенном Королевстве за этот период зафиксирована более высокая инфляция, потребительские цены в Великобритании выросли на 31% с середины 2016 года по сравнению с 27% в США и 24% в еврозоне, добавляется в отчете.

В январе инфляция в Британии держалась на стабильном уровне 4% в годовом исчислении.

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Источник: Минфин
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