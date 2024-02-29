С начала года Минфин привлек $1,2 миллиарда финпомощи от партнеров

В январе-феврале 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около $1,2 млрд внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили почти 75% из общего объема финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Доноры

Среди доноров:

Япония — $901 млн (льготное финансирование и гранты);

Норвегия — $295 млн (грант);

Испания — $3 млн (льготное финансирование).

Отмечается, что все средства за первые два месяца 2024 поступили в госбюджет через проекты Всемирного банка.

Япония предоставила:

грант в сумме $465 млн в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine),

льготный кредит на сумму $297 млн через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE),

грант в сумме $89,8 млн через проект «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE),

грант в размере $49,4 млн через проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE).

Норвегия направила грантовое финансирование в размере $295 млн в рамках проекта PEACE in Ukraine.

$3 млн кредитных средств под гарантию Испании было привлечено через проект «Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни» (HEAL Ukraine).

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Куда направляются средства

Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, сотрудников ГСЧС, пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

Помощь в марте

Ожидается, что в марте 2024 года в госбюджет Украины поступит финансовая помощь от Европейского Союза, Японии и Великобритании, а также от МВФ при успешном третьем пересмотре программы сотрудничества, которая должна быть утверждена Исполнительным советом Фонда.