В январе-феврале 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около $1,2 млрд внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили почти 75% из общего объема финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
С начала года Минфин привлек $1,2 миллиарда финпомощи от партнеров
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Доноры
Среди доноров:
- Япония — $901 млн (льготное финансирование и гранты);
- Норвегия — $295 млн (грант);
- Испания — $3 млн (льготное финансирование).
Отмечается, что все средства за первые два месяца 2024 поступили в госбюджет через проекты Всемирного банка.
Япония предоставила:
- грант в сумме $465 млн в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine),
- льготный кредит на сумму $297 млн через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE),
- грант в сумме $89,8 млн через проект «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE),
- грант в размере $49,4 млн через проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE).
Норвегия направила грантовое финансирование в размере $295 млн в рамках проекта PEACE in Ukraine.
$3 млн кредитных средств под гарантию Испании было привлечено через проект «Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни» (HEAL Ukraine).
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Куда направляются средства
Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, сотрудников ГСЧС, пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.
Помощь в марте
Ожидается, что в марте 2024 года в госбюджет Украины поступит финансовая помощь от Европейского Союза, Японии и Великобритании, а также от МВФ при успешном третьем пересмотре программы сотрудничества, которая должна быть утверждена Исполнительным советом Фонда.
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