Приватбанк запустил прямые денежные переводы из Канады в Украину

Украинцы смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству Приватбанка и канадской финтех компании RemitBee. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

До конца марта 2024 года первый перевод на сумму до 250 канадских долларов из Канады в Украину через нового партнера PrivatMoney можно будет сделать бесплатно. Минимальная сумма перевода составляет всего 10 долларов.

Как сделать перевод

Отправить из Канады в Украину перевод RemitBee можно через сайт или мобильное приложение компании.

Получить перевод RemitBee через PrivatMoney можно автоматически на карту (если отправитель указал данные карты получателя), с контрольным номером перевод можно получить в Приват24 (вебсайт и мобильное приложение), ТСО, АТМ, через отделение банка, службу поддержки клиентов 3700 и онлайн помощь в чате в Приват24.