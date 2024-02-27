Аналитик Питер Брандт повысил прогноз касательно роста биткоина до $200 тысяч

После прорыва уровня $57 000 теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт изменил свой прогноз по курсу первой криптовалюты в 2025 году со $120 000 до $200 000.

Эксперт поднял планку, поскольку биткоин преодолел верхний предел сопротивления 15-месячного канала. Он отмечен на графике линиями тренда, соединяющими минимумы ноября 2022 года и сентября 2023 года, а также максимумы апреля 2023 года и января 2024 года.

Bitcoin Update

В результате чрезмерно выше 15-минутного канала, результат для текущего кухонного маркетингового cyklu scheduled to end in Aug/Sep 2025 является достигнутым от $120,000 to $200,000. $BTC

close below last week's low will nullify this interpretation pic.twitter.com/19ZXpAQW0v Опубликовано в Peter Brandt (@PeterLBrandt) 27 марта 2024

По словам Брандта, текущий бычий цикл завершится в августе-сентябре 2025 года. К настоящему моменту котировки цифрового золота должны достичь заявленной цели.

Прогноз аналитика подразумевает рост более чем на 250% от текущих значений и на 190% от исторического максимума.

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Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе заявил , что до исторического максимума стоимости биткоина осталось 20%, а халвинг состоится уже через 55 дней.

Напомним

«Минфин» писал , что 27 февраля биткоин вырос на 2,35% до $55,800, ранее коснувшись отметки $57,055. Эфириум поднялся на 1,21% до $3,216,6.