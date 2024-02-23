Как зарабатывать на вендинговых автоматах в 2024 году

Вендинг — продажа товаров через автоматы — позволяет стартовать в бизнесе с минимальными вложениями и опытом. Как работает отрасль и сколько в ней можно зарабатывать? В этом мы разбирались вместе с двумя компаниями — представителями рынка вендинга в Украине — EasyVending и « Мама, ну купи ».

Что такое вендинг и какие тренды на этом рынке

Вендинг — розничная продажа товаров или услуг с помощью торговых автоматов. Это могут быть автоматы по продаже кофе, еды, полуфабрикатов или других товаров, платежные и почтовые терминалы. Вариантов становится все больше с каждым годом.

Толчок для развития отрасли дала пандемия COVID-19, во время которой предпринимателям приходилось минимизировать личные контакты, в частности, и между персоналом и покупателем. Поэтому многие из них начали обращать внимание на автоматы самообслуживания.

Одним из самых популярных направлений этого бизнеса являются кофейные автоматы. Их можно увидеть всюду: в ТРЦ, на почте, в бизнес-центрах, на улицах. Это направление стало едва ли не главной тенденцией 2023 года. В частности, формат кофейных уголков Coffee To Go. Это наглядно подтверждают данные Google Trends: запрос «кофейня самообслуживания» за 12 месяцев в Украине вырос на 650%.

Это направление, в котором работает компания EasyVending. Она продает кофейные аппараты, как новые, так и б/у, ее персонал первично консультирует о старте бизнеса и настраивает б/у оборудование для работы. Также занимается продажей снековых автоматов, кофемашин, кофеварок, кофемолок, кофе, чая и всех ингредиентов для кофейных автоматов.

Есть и другие интересные ниши. К примеру, компания «Мама, ну купи» реализует через автоматы детские игрушки. Сейчас ее сеть насчитывает 94 автомата в четырех странах. Основатель компании Виктор Оношко, создавая ее, привлек почти 200 инвесторов и 16 франчайзи. В Украине автоматы «Мама, ну купи» можно встретить в торговых центрах Respublika, Cosmo Multimall, Blockbuster Mall, сетях «Сильпо» и «Ашан». Компания также развивает дополнительный бренд «Мама приготовила» — продажа замороженных полуфабрикатов через автоматы, установленные в подъездах многоэтажек. Через них можно купить вареники, сырники, котлеты и другие продукты, которые достаточно просто разогреть перед употреблением. Причем сделать это можно даже во время действия комендантского часа, что сегодня особенно актуально.

Отдельное направление вендинга — почтоматы. Этот сегмент активно осваивают такие известные компании, как Новая почта, ROZETKA, Meest China.

Участники рынка вендинга ожидают его расширения в текущем году, появления на нем новых направлений и локаций, а также усиления конкуренции. «Я вижу большее развитие разных направлений. Все продукты, которые можно купить в супермаркетах, можно будет покупать в автоматах: молочные изделия, сыры, колбасы, напитки, — говорит владелец сети «Мама, ну купи» Виктор Оношко. — «Мы будем развивать наши бренды «Мама приготовила» и «Мама, ну купи». Сейчас большинству кажется необычным купить детский сюрприз или пельмени в автомате. Но раньше так же относились и к почтаматам, а сейчас это привычное и удобное явление».

Почему вендинг — это выгодно, и какие есть преимущества того, чтобы стартовать в нем

В Европе в среднем на 175 человек приходится один торговый автомат. И при этом рынок еще растет — за прошлый год он вырос на 1,1%. В Украине количество человек на один автомат в 2−3 раза больше, а это значит, что есть перспектива для развития. Также во всем мире сейчас тенденция на автоматизацию торговли и процессов в сфере общественного питания. Так что спрос на напитки и еду из автоматов будет только увеличиваться. И в Украине тоже.

Среди преимуществ того, чтобы начать работать в вендинговом бизнесе, представители рынка выделили следующие:

Небольшой порог входа. К примеру, если начать бизнес на кофейных автоматах, то стартовать можно и с 50 000 грн. Для автоматов с игрушками эта сумма будет от $12 000. В целом, если сравнивать уровень инвестиций с тем, чтобы вложить деньги в открытие, например, магазина игрушек площадью в 50 — 100 кв.м., то он будет несопоставим. Ремонт помещения, закупка товаров, расходы по аренде и на персонал — все это стоит в десятки раз больше. А что касается вендингового автомата, то его нужно только забрендировать, включить в розетку и загрузить негабаритными недорогими игрушками.

Прибыльность. Например, при себестоимости 1 стаканчика американо 7−10 грн вы получите почти 100% прибыли. Продажи 20−25 купленных напитков в день приносят свыше 5 000 грн прибыли в месяц. И это только при покупке американо, а, как правило, в автомате покупают не только его. По статистике, в среднем партнеры компании EasyVending получают 10 000 — 25 000 грн ежемесячно на 1 точке.

Время. В среднем на поддержку вендингового бизнеса уходит до 2-х часов в день, то есть это возможность дополнительно зарабатывать, продолжая работать на основной работе. Вендинг может быть отличным способом дополнительного заработка. А если уделить этому больше времени, то еще и будете расти в этом бизнесе.

Мобильность. Если обычный магазин не приносит прибыли из-за неудачной локации, то перевезти его в другое место, то есть найти помещение, сделать в нем ремонт, переместить товары и т. д. , будет стоить достаточно дорого. В случае с вендингом сменить локацию можно за несколько часов. Для этого достаточно перевезти автомат в другое место.

Уникальность. Это новое и интересное для людей. Одновременно и необычно, и удобно. К тому же, нет такой конкуренции, как в магазинах.

Отсутствие человеческого фактора. В большинстве стандартных ситуаций сервис зависит от работников. Если, например, продавец в плохом настроении, нахамил или что-то еще, это повлияет на отношение к бренду. При этом вендинговые автоматы не грубят покупателям, не болеют и работают круглосуточно.

Каким бывает вендинговое оборудование

Как правило, вендинговое оборудование разделяют на три типа. Для продажи:

продовольственных товаров — аппараты для кофе, снеков, готовых сэндвичей, воды;

непродовольственных товаров — автоматы по продаже игрушек, бахил, одноразовых масок;

услуг — платежные терминалы.

Автоматы первого типа считаются самыми прибыльными. В частности, это касается кофейных автоматов и кофемашин.

В компании EasyVending говорят, что сейчас пользуются повышенным спросом б/у кофемашины. Чаще всего ее клиенты выбирают оборудование зарекомендовавших себя на рынке известных торговых марок — это Rheavendors, Saeco, Necta, Bianchi, Azkoyen, Franke, Dr.Coffee. Преимуществом является возможность подключения к моделям терминалов бесконтактной оплаты с возможностью фискализации наличных и безналичных расчетов.

Среди моделей кофемашин в EasyVending советуют обратить внимание на Jetinno. «Уже сейчас Jetinno предлагает оборудование с двухсторонней телеметрией, аналитикой и возможностью удаленного управления, что позволяет быстро действовать в разных случаях, например, в случае ремонта или необходимости изменения настроек напитков», — говорят в компании.

К тому же, оборудование Jetinno удобное для потребителей, так как у него есть функция самостоятельного выбора состава своего напитка, регулирования количества сахара и сливок. В ассортименте Jetinno также есть автоматы, которые готовят напитки из листового чая, спортивные напитки, а также есть автоматы со льдогенератором и сиропной станцией. Один такой многофункциональный автомат способен обеспечить предпринимателя прибылью как в холодное время года, так и летом.

А франчайзер «Мама, ну купи» предлагает своим партнерам новые автоматы китайского производства, которые уже настроены и снабжены игрушками и сюрприз-боксами. Франчайзи остается только найти локацию и включить автомат в розетку. Далее — раз в неделю проводить инкассацию и дополнять автомат игрушками. Все операции продаж можно отследить в смартфоне. К тому же, автоматы антивандальные и почти не ломаются, поэтому вендоры могут быть спокойны за свои средства. У компании есть эксклюзивный договор на их производство, поэтому в Украине их можно купить только у «Мама, ну купи».

Начальные инвестиции и заработок

По словам владельца сети «Мама, ну кучи» Виктора Оношко, на вендинговых автоматах в любой нише можно получать около $500 пассивного заработка ежемесячно. Главное, что нужно понимать: вендинг — хоть и несложный бизнес, но он нуждается в постоянном контроле.

Что касается инвестиций, то на их размер влияют два фактора:

Формат — франшиза или самостоятельное открытие.

Масштабы — количество автоматов и товаров для них.

В EasyVending подсчитали, что в среднем, чтобы запуститься самостоятельно, предприниматель тратит от 50 000 до 450 000 грн. А, например, старт через франшизу «Мама, ну купи» обойдется начинающему предпринимателю, как минимум, в $12 000. Но за эти деньги он получает также поддержку франчайзера и его опыт, полученный за годы работы.

В стоимость франшизы «Мама, ну купи» входит:

Вендинговое оборудование: запатентованный автомат собственного производства.

Логистика автомата: доставка готового бизнеса с производства на вашу локацию.

Растаможка автомата: оплата услуг брокера, оплата услуг доставки, таможенные пошлины.

CRM: персонализированная система сбора и анализа данных ваших продаж.

Гарантия на автомат 1 год: бесплатная замена и логистика запчастей к автомату.

Техническое сопровождение: специалист по настройке программного обеспечения автомата, ремонту в течение всего срока сотрудничества.

Купюроприемник: адаптированный под любую валюту, с программным обеспечением.

Персонализированный или адаптированный дизайн автомата.

Маркетинговая поддержка: консультации и помощь в реализации маркетинга для вашей локации.

Клиент-менеджер: персонализированный специалист клиентской поддержки.

Брендбук и Франчбук: обучение по всем бизнес-процессам.

Для франчайзи «Мама, ну купи» предоставляет бесплатные консультации. «‎Мы заинтересованы в развитии направления вендинга, считаем, что чем больше будет вендоров различных направлений, тем лучше. Для клиента, который купил франшизу и никогда ранее не занимался вендинговым бизнесом, мы предоставляем френчбук и видеокурс. То есть он может пройти обучение, чтобы понять этот бизнес от, А до Я», — констатирует Оношко.

«В EasyVending франшиза в разработке, мы вкладываем в нее весь свой 14-летний опыт работы в вендинговом бизнесе, презентацию планируем проводить по весне на выставке, а пока предоставляем партнерам комплекс сопутствующих услуг — от консультации по созданию и оформлению бизнеса до продажи и ремонта кофейного и снекового оборудования."Во время первой консультации мы не только предлагаем будущему вендору оптимальную модель оборудования, согласно его бюджету и задачам, но и предоставляем советы по просчету бизнеса, ассортименту расходной продукции, по выбору локации и т. п. », — говорят в компании.

В наличии всегда есть необходимая продукция: кофе, растворимые ингредиенты, расходные материалы, запчасти и средства для кофейных автоматов, оракалов для их дизайна и т. д.

Если говорить о заработке, то здесь все зависит от:

товара, который планирует продавать предприниматель, и его качества;

местоположения автомата;

количества вариантов оплаты (большинство покупателей предпочитают безналичную оплату, поэтому очень желательно обеспечить такую ​​возможность).

К выбору товара следует подходить особенно внимательно. «В свое время я много потерял, пытаясь вести бизнес на продаже еды, например, готовые обеды или сэндвичи. И я эту нишу закрыл», — говорит владелец «Мама, ну купи». Главным минусом он называет остатки непроданных продуктов. Поэтому советует вендорам-новичкам не начинать со скоропортящихся товаров.

К примеру, франшиза «Мама приготовила» предлагает замороженные продукты, срок годности которых может быть плюс-минус полгода. «За полгода пельмешки точно продадутся. Или, например, игрушки, которые не портятся и являются высокомаржинальным товаром с маржой в 300−500%. Также продукт должен быть высоковостребованным», — говорит предприниматель.

Несколько советов начинающему вендору от опытных предпринимателей