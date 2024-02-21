Трамп предлагает оказать помощь в кредит: чем может рассчитаться Украина

Дональд Трамп предложил оказать помощь Украине в кредит . Американский сенатор Линдси Грэм более четко очертил эту идею, заявив, что Украине нужно давать деньги в кредит под залог ее полезных ископаемых. Есть ли у Украины достаточные запасы ископаемых и к чему приведет реализация этой идеи, рассказал в колонке liga.net финансовый аналитик Аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Какие запасы есть в Украине

Думаю, американцам интересны прежде запасы апатито-ильменитовых, титано-магниесодержащих руд. Титан — важнейший элемент авиа- и ракетостроения. Эти запасы у нас на $600−700 млрд.

Здесь все просто. Часть месторождений еще не разведана, то есть государство может выдать на них лицензии. Основная часть титанового комплекса принадлежала Фирташу — Объединенная горно-химическая компания, которая сейчас под управлением Фонда госимущества (и местных чиновников периодически накрывают силовики по «титановым делам»). То есть с титаном будет наиболее просто: передали лицензии + продали ОГХК.

Дальше — литий, графит и германий. Суммарные запасы — до $200 млрд.

Здесь тоже все в собственности государства или у «прокладок», которые еще ничего не начали добывать, то есть их можно легко подвинуть.

Разрешение на добычу графита недавно получила турецкая компания Онур, но она еще ничего не успела инвестировать. А значит, «государство дало — государство забрало».

Литий и графит нужны для производства электромобилей, которые будут в мегатренде в ближайшие 20 лет. К этим запасам присматривается Илон Маск.

Германий вообще является уникальным элементом для производства полупроводников. Его запасы в Украине оцениваются в $100 млрд, его можно извлекать и из угленосных пластов.

Значение редкоземельных металлов

Напомним, что сейчас США и ЕС переносят производство полупроводников и чипов из Азии на свои территории. В Европе создана «чиповая коалиция» стран с объемом инвестирования до 200 млрд евро. Крупнейшие заводы по производству чипов и полупроводников будут построены в Германии и Польше.

Для США сейчас задача № 1 — это избавиться от зависимости от Китая в части добычи редкоземельных металлов (нужных для полупроводников, базовых станций 5G, солнечных батарей и т. д. ).

Сейчас Китай контролирует 90% рынка редкозема и умело пользуется этим, шантажируя США и вводя ограничения на экспорт этого вида сырья (квоты, пошлины и т. п. ). В случае нарастания противостояния между Пекином и Вашингтоном, включая торговые войны и конфликт вокруг Тайваня, КНР может вообще заблокировать экспорт редкозема на мировые рынки.

По данным ООН: на территории Украины сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, определенных Европейским Союзом как «критическое сырье» в производстве устройств для развития «зеленой» энергетики. Среди них — литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие.

«Приблизительно 5% всех мировых запасов критического сырья находятся в Украине, которая занимает всего 0,4% поверхности Земли», — заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, выступая на заседании Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК) .

ООН приводит и следующие цифры: «Ожидается, что в течение следующих двух десятилетий спрос на медь и редкоземельные элементы вырастет более чем на 40%, на никель и кобальт — на 60−70%, а на литий — почти на 90%. Для достижения целей по глобальным чистым выбросам углерода к 2030 г. будет необходимо ввести в действие дополнительно 50 литиевых, 60 никелевых и 17 кобальтовых рудников».

Суммарные запасы редкозема в Украине можно оценить в $100 млрд.

Проблема состоит в том, что добыча этого сырья крайне вредна для экологии и здоровья людей. Это загрязнение почвы и грунтовых вод.

Кроме того, для добычи лития требуется огромное количество воды: до 2,27 миллиона литров на тонну лития. В то же время следует понимать, что Украина, вопреки сложившемуся стереотипу, является вододефицитной страной. По уровню обеспеченности населения качественной водой мы уже на уровне некоторых азиатских и африканских стран.

Еще один важный ресурс — это уран. Атомных блоков в мире становится больше, а запасов урана становится меньше. США сейчас зависят от поставок урана из Казахстана и РФ. В Украине запасы урана составляют до $30−50 млрд. Вроде бы немного, а стратегически очень ценно. Для сравнения, крупнейший продавец урана Казахстан экспортирует его на $3,4 млрд. в год. То есть, наших запасов хватит на компенсацию казахстанского экспорта в течение нескольких десятков лет.

Риски для Украины

Если подытожить, выходит, что до одного триллиона долларов природных запасов в Украине имеют стратегическую ценность для Запада. Если применить коэффициент оценки запасов 0,1 — выходит оценочная стоимость примерно $100 млрд. То есть, выделяя нам $100 млрд, у нас заберут литий и другие редкоземы, графит, германий, титан, уран.

В таком случае придется «помахать рукой» всем идеям построения в Украине кластерной модели экономики, когда добавленная стоимость остается внутри страны и мы переходим от сырьевой модели к более сложному экономическому профилю.

Когда вместо лития экспортируем аккумуляторы и электромобили, вместо германия и редкозема — полупроводники и чипы, вместо титана — готовые пластины или напечатанные 3D-детали из титанового порошка.

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Если после войны мы не сможем перейти к экономике добавленной стоимости, то наша сырьевая модель приобретет совершенно извращенный вид: лендлорды в секторе землепользования; олигархические ФПГ в сфере добычи ресурсов, не интересных для Запада; международные ТНК в области добычи критически важного для Запада минерального сырья.