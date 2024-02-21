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21 февраля 2024, 8:40 Читати українською

Трамп предлагает оказать помощь в кредит: чем может рассчитаться Украина

Дональд Трамп предложил оказать помощь Украине в кредит. Американский сенатор Линдси Грэм более четко очертил эту идею, заявив, что Украине нужно давать деньги в кредит под залог ее полезных ископаемых. Есть ли у Украины достаточные запасы ископаемых и к чему приведет реализация этой идеи, рассказал в колонке liga.net финансовый аналитик Аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Дональд Трамп предложил оказать помощь Украине в кредит.

Какие запасы есть в Украине

Думаю, американцам интересны прежде запасы апатито-ильменитовых, титано-магниесодержащих руд. Титан — важнейший элемент авиа- и ракетостроения. Эти запасы у нас на $600−700 млрд.

Здесь все просто. Часть месторождений еще не разведана, то есть государство может выдать на них лицензии. Основная часть титанового комплекса принадлежала Фирташу — Объединенная горно-химическая компания, которая сейчас под управлением Фонда госимущества (и местных чиновников периодически накрывают силовики по «титановым делам»). То есть с титаном будет наиболее просто: передали лицензии + продали ОГХК.

Дальше — литий, графит и германий. Суммарные запасы — до $200 млрд.

Здесь тоже все в собственности государства или у «прокладок», которые еще ничего не начали добывать, то есть их можно легко подвинуть.

Разрешение на добычу графита недавно получила турецкая компания Онур, но она еще ничего не успела инвестировать. А значит, «государство дало — государство забрало».

Литий и графит нужны для производства электромобилей, которые будут в мегатренде в ближайшие 20 лет. К этим запасам присматривается Илон Маск.

Германий вообще является уникальным элементом для производства полупроводников. Его запасы в Украине оцениваются в $100 млрд, его можно извлекать и из угленосных пластов.

Значение редкоземельных металлов

Напомним, что сейчас США и ЕС переносят производство полупроводников и чипов из Азии на свои территории. В Европе создана «чиповая коалиция» стран с объемом инвестирования до 200 млрд евро. Крупнейшие заводы по производству чипов и полупроводников будут построены в Германии и Польше.

Для США сейчас задача № 1 — это избавиться от зависимости от Китая в части добычи редкоземельных металлов (нужных для полупроводников, базовых станций 5G, солнечных батарей и т. д.).

Сейчас Китай контролирует 90% рынка редкозема и умело пользуется этим, шантажируя США и вводя ограничения на экспорт этого вида сырья (квоты, пошлины и т. п.). В случае нарастания противостояния между Пекином и Вашингтоном, включая торговые войны и конфликт вокруг Тайваня, КНР может вообще заблокировать экспорт редкозема на мировые рынки.

По данным ООН: на территории Украины сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, определенных Европейским Союзом как «критическое сырье» в производстве устройств для развития «зеленой» энергетики. Среди них — литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие.

«Приблизительно 5% всех мировых запасов критического сырья находятся в Украине, которая занимает всего 0,4% поверхности Земли», — заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, выступая на заседании Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК) .

ООН приводит и следующие цифры: «Ожидается, что в течение следующих двух десятилетий спрос на медь и редкоземельные элементы вырастет более чем на 40%, на никель и кобальт — на 60−70%, а на литий — почти на 90%. Для достижения целей по глобальным чистым выбросам углерода к 2030 г. будет необходимо ввести в действие дополнительно 50 литиевых, 60 никелевых и 17 кобальтовых рудников».

Суммарные запасы редкозема в Украине можно оценить в $100 млрд.

Проблема состоит в том, что добыча этого сырья крайне вредна для экологии и здоровья людей. Это загрязнение почвы и грунтовых вод.

Кроме того, для добычи лития требуется огромное количество воды: до 2,27 миллиона литров на тонну лития. В то же время следует понимать, что Украина, вопреки сложившемуся стереотипу, является вододефицитной страной. По уровню обеспеченности населения качественной водой мы уже на уровне некоторых азиатских и африканских стран.

Еще один важный ресурс — это уран. Атомных блоков в мире становится больше, а запасов урана становится меньше. США сейчас зависят от поставок урана из Казахстана и РФ. В Украине запасы урана составляют до $30−50 млрд. Вроде бы немного, а стратегически очень ценно. Для сравнения, крупнейший продавец урана Казахстан экспортирует его на $3,4 млрд. в год. То есть, наших запасов хватит на компенсацию казахстанского экспорта в течение нескольких десятков лет.

Риски для Украины

Если подытожить, выходит, что до одного триллиона долларов природных запасов в Украине имеют стратегическую ценность для Запада. Если применить коэффициент оценки запасов 0,1 — выходит оценочная стоимость примерно $100 млрд. То есть, выделяя нам $100 млрд, у нас заберут литий и другие редкоземы, графит, германий, титан, уран.

В таком случае придется «помахать рукой» всем идеям построения в Украине кластерной модели экономики, когда добавленная стоимость остается внутри страны и мы переходим от сырьевой модели к более сложному экономическому профилю.

Когда вместо лития экспортируем аккумуляторы и электромобили, вместо германия и редкозема — полупроводники и чипы, вместо титана — готовые пластины или напечатанные 3D-детали из титанового порошка.

Читайте также: Китай наиболее заинтересован в завершении войны в Украине: 5 фактов, которые это подтвердят

Если после войны мы не сможем перейти к экономике добавленной стоимости, то наша сырьевая модель приобретет совершенно извращенный вид: лендлорды в секторе землепользования; олигархические ФПГ в сфере добычи ресурсов, не интересных для Запада; международные ТНК в области добычи критически важного для Запада минерального сырья.

Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+28
lenta19
lenta19
21 февраля 2024, 9:13
#
«Держава дала — держава забрала». Просто супер. Та й взагалі, той сенатор запропонував давати кредит під заставу, а не в обмін на корисні копалини. Тобто, Україні було б все ж таки краще не відлякувати інвесторів, а розвинути цей напрямок і заробляти стабільно на цьому. А так виходить, що автор вже готується віддати запаси з дисконтом, тобто по суті, не повертати кредит
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 февраля 2024, 9:16
#
Трамп ще ні цента не дав Україні в кредит,
та навіть не став президентом США,
а ви вже навигадували казна що…
+
0
Prya
Prya
21 февраля 2024, 9:24
#
Стане, стане. Фактично вiн вже «майбутнiй през». Питання часу. Це реальнiсть
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
21 февраля 2024, 9:35
#
На сегодня президетом США является Байден, а не Трамп.
Когда Трамп примет присягу президента США — тогда
и будет смысл обсуждать его президентские предложения,
но не раньше…
+
0
Prya
Prya
21 февраля 2024, 11:32
#
О, да — это цiлком по-нашему, тянуть до останнего…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 февраля 2024, 12:18
#
Prya

От того, что вы засыпите весь сайт и форум Минфина своими
предположениями — принципиально ничего не измениться,
пока гражданин США Трамп не займёт должность президента США.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 февраля 2024, 9:50
#
Трамп про заставу нічого не казав, натомість сказав, що «повернуть, ЯКЩО зможуть». А якщо не зможуть… там головне, щоб не випали з орбіти США. Як на мене, то не поганий запобіжник пооти зближення з рашнею. Пройде час, інфузорії забудуть про війну і може з’явитися новий крєпкій хазяйствєннік… двічі несудимий. А так матимемо запобіжника.
+
+13
Riojas
Riojas
21 февраля 2024, 10:50
#
Я просто представляю, если бы вот этот материал вышел 10 лет назад, как раз к моменту обретения свободы… ну да ладно
+
+13
Qwerty1999
Qwerty1999
21 февраля 2024, 11:02
#
Я просто представляю

Неужели бы все мужчины выехали
туристами в Турцию и забыли вернуться?

А ведь могли бы представить, что Янукович взял
и подписал ассоциацию с Евросоюзом, тогда бы
студенты не протестовали на Майдане и по факту
не было бы ни протестов ни их разгонов ОМОНом…
+
0
Prya
Prya
21 февраля 2024, 11:36
#
Я вот до сих пор не понимаю, на каком основании Янык тогда собирался сдать суверенитет, без каких-либо референдумов на то, даже одобрения парламента, емнип, не было
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 февраля 2024, 12:28
#
Prya
Я вот до сих пор не понимаю

Это бывает со многими, кто не в курсе действующего законодательства
страны проживания. Скорее всего вы не знали или просто забыли о порядке
вступления в силу международных соглашений, подписанных главой КМУ
или президентом?

Международные соглашения вступают в силу не после их подписания,
а после принятия закона об их ратификации парламентом.

К сведению.
21 марта 2014 года представители ЕС и Арсений Яценюк подписали
политический блок Соглашения — ту часть документа, которая касается
политического взаимодействия, безопасности и борьбы с терроризмом.
27 июня 2014 года была подписана экономическая часть Соглашения.

16 сентября 2014 года Верховная рада проголосовала за законопроект
о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским
союзом, который в тот же день был подписан президентом Порошенко.
+
0
Prya
Prya
21 февраля 2024, 12:31
#
То есть ровно так же можно было в ЕЭП вступать, а потом, если бы в последний момент отменили — то люди бы взбунтовались из-за этого аналогично?
+
+13
ccc2013
ccc2013
21 февраля 2024, 11:55
#
И с того момента все пошло и поехало к тому,где мы сейчас оказались:((((
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