64% военных хотят открыть собственное дело: как государство может им помочь

По состоянию на август 2023 года статус участника боевых действий уже был у около 1 млн украинцев. После окончания войны количество ветеранов может достичь нескольких миллионов. Среди них будет значительное количество людей с инвалидностью трудоспособного возраста, которые активно участвуют в экономической жизни страны, и будут нуждаться в достойной работе и заработке.

Как военные представляют свое гражданское будущее

Во время несения службы военнослужащие получают новые навыки и специальности, которые могут быть использованы в гражданской жизни. Это доказывает опыт ветеранов в США. По результатам исследования Pew Research, 58% респондентов указали, что опыт, полученный в ходе боевых действий, был полезен, поскольку дал им знания, необходимые для гражданских профессий.

Еще одним важным фактором является существующий размер денежного довольствия для военнослужащих — от 20 000 до 120 000 гривен. По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине, по итогам третьего квартала 2023 года, составила 17 937 грн.

Как указывают результаты социологических исследований, большинство военных после демобилизации не заинтересованы возвращаться к предыдущей работе, поэтому, либо будут искать более оплачиваемую работу, либо открывать собственный бизнес.

Как финансируется ветеранский бизнес сейчас

Для поддержки реинтеграции ветеранов к гражданской жизни, в частности, предоставления финансирования ветеранскому бизнесу, государством был создан Украинский ветеранский фонд (УВФ) при Министерстве по делам ветеранов. По состоянию на 2 февраля 2024 года на счету УВФ — 508 поддерживаемых ветеранских предпринимательских инициатив и проектов общественных организаций, из них 176 — это победители программ «Варто», которые получили более 293 млн грн поддержки, и 332 бизнеса, которые получили возмещение в сумме до 20 000 грн — на общую сумму 6,4 млн грн.

Дополнительно премьер Денис Шмигаль анонсировал создание более тысячи новых ветеранских бизнесов в рамках программы «єРобота» в 2024 году.

К государственным программам можно добавить экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни ветеранов войны, который будет проводиться на базе нескольких учебных заведений до конца 2024 года. В государственном бюджете на 2024 год предусмотрено 2,588 млрд грн на мероприятия по ментальной, спортивной, физической, психологической реабилитации и профессиональной адаптации защитников, членов их семей и семей павших воинов. То есть в 5 раз больше, чем в 2023 году.

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В чем проблема

Это чудесные государственные инициативы, но это капля в море, ведь, согласно опросу УВФ, 63,6% ветеранов и тех, кто сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, хотели бы открыть собственное дело. Такое высокое количество желающих создать собственный бизнес коррелирует с еще одним исследованием, в котором были перечислены проблемы, с которыми сталкиваются при трудоустройстве ветераны. Основные из них:

Нежелание работодателей брать ветеранов на работу. В первую очередь, это может быть обусловлено существующими льготами для ветеранов в сфере занятости.

Нехватка возможностей для переквалификации. Это связано с неэффективной работой Центров занятости и незначительным количеством актуальных возможностей для быстрого овладения новой профессией после военной службы.

Личностные изменения, через которые проходят участники боевых действий. На войне люди находятся в экстремальных условиях, что провоцирует переоценку ценностей, смену приоритетов, расширение личных границ. Эти изменения могут, в частности, отражаться в нежелании в дальнейшем работать наемным работником или оставаться на работе, которая до сих пор не доставляла удовольствия.

По факту, на государственном уровне пока нет реальной поддержки ветеранского бизнеса, кроме грантов от УВФ и общих программ, ориентированных на предпринимателей. Более того, на законодательном уровне не существует такого определения, как «ветеранский бизнес». Соответственно, не существует никаких налоговых преференций или других льгот, которые предоставлялись бы участникам боевых действий.

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Законопроект есть — конкретики нет

В Верховной Раде 13 ноября 2023 года зарегистрирован законопроект «О ветеранском предпринимательстве». В документе определяется введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства, внедрение государственных программ кредитования и приоритетное привлечение субъектов ветеранского предпринимательства к выполнению научно-технических и социально-экономических программ, осуществление поставок продукции (работ, услуг) для государственных и региональных нужд.

Впрочем, в законе не конкретизируется, какими именно должны быть льготы для ветеранов, и отмечается, что они будут утверждаться Кабинетом министров, как государственные целевые программы поддержки на ежегодной основе.

Оправдан ли такой подход — ежегодный пересмотр преференций, учитывая то количество ветеранов, которые будут в Украине после нашей победы? — Понятно, что нет.

Даже если количество ветеранов, которые захотят основать собственный бизнес, будет составлять лишь условные 10%, это все равно будут сотни тысяч мотивированных предпринимателей, для которых необходимо установить четкие и долгосрочные правила игры.

Релевантным здесь может оказаться опыт Соединенных Штатов Америки. В США около 2,5 млн предприятий принадлежат ветеранам, что составляет 9,1% от всех американских компаний. Эти предприятия приносят более 1 трлн долларов дохода в год и обеспечивают работой 6 млн американцев.

Что можно сделать

Учитывая опыт других стран, можно предложить следующие предложения по поддержке ветеранского бизнеса в Украине:

В первую очередь, ветеранские предприятия будут нуждаться в фиксированной сниженной налоговой ставке, которая сможет стимулировать демобилизованных военнослужащих к началу и развитию собственного бизнеса. В контексте запланированной ликвидации упрощенной системы, предусмотренной правительственной Национальной стратегией доходов, должен быть найден компромиссный вариант сохранения упрощенной системы для ветеранского бизнеса.

Предоставление гарантированных государственных заказов для ветеранского бизнеса. Интересен для изучения опыт США, где, минимум, 3% федеральных контрактов получают именно предприниматели-ветераны.

Для привлечения инвестиций в ветеранский бизнес уместно введение налоговых кредитов, которые будут поощрять бизнес вкладывать деньги в развитие таких предприятий.

Освобождение от уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников ветеранских предприятий. Это должна быть ограниченная по времени льгота, но на начальном этапе она также будет стимулировать начало собственного дела. Это особенно актуально в условиях нехватки квалифицированной рабочей силы в Украине.

Создание специального фонда для кредитования ветеранского бизнеса на льготных условиях. Этот фонд может наполняться как за счет государственного финансирования, так и частных банковских учреждений, которые будут получать государственные гарантии.

Упрощение процедуры получения разрешений и лицензий для ветеранских предприятий, чтобы значительно сократить время и усилия на получение необходимых документов.

Увеличение количества грантов, программ поддержки и менторства для начинающих бизнесменов. Следует учитывать, что значительному количеству ветеранов, которые решат начать свой бизнес, будет не хватать базовых знаний по маркетингу, бухгалтерии, основам управления и т. д. Так же на начальном этапе им могут потребоваться программы психологической поддержки.

При разработке законодательства о ветеранском бизнесе мы должны ясно осознавать, что он несет важную социальную функцию. В первую очередь, он позволяет бывшим военнослужащим найти цель в жизни после демобилизации и делает этот транзит гораздо легче. Первоначальные расходы будут компенсированы за счет роста экономической активности и более быстрой социальной адаптации бывших военнослужащих.

Важно разработать максимально инклюзивные законодательные нормы, чтобы преференции для ветеранского предпринимательства не превратились в чью-то коррупционную кормушку, или в условиях ограниченного финансирования предоставлялись лишь ограниченному количеству предприятий.

Государство, бизнес и гражданское общество должны объединить усилия по поддержке ветеранского бизнеса. Это вопрос социальной справедливости и признания заслуг тех, кто защищал и защищает нашу страну.