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20 декабря 2023, 19:40 Читати українською

Будущее рынка труда Украины: ключевые тренды в 2024 году

Аналитики Work.ua. назвали тренды, которые будут иметь наибольшее влияние на рынок труда в 2024 году.

Аналитики Work.ua.
Фото: freepik.com

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Дефицит кадров и пути его преодоления

В начале полномасштабного вторжения количество предложений работы на рынке труда сократилось более чем в 10 раз, зато конкуренция среди соискателей на одну вакансию выросла более чем в 7 раз. Рекрутеры получали десятки откликов от кандидатов. Уже в начале 2023 г. конкуренция приблизилась к обычным показателям и продолжила уменьшаться.

В результате в 2023 году абсолютное большинство работодателей столкнулись с дефицитом кадров. Он усугубляется неравномерным восстановлением рынка труда как в географическом, так и в отраслевом измерении.

Высокую конкуренцию среди соискателей в 2023 году стабильно наблюдали в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Интересно, что среди лидеров только в Винницкой области количество предложений работы больше, чем до полномасштабного вторжения. Самую низкую конкуренцию от месяца к месяцу наблюдаем в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской области.

Отмечается, что с дефицитом кадров могут столкнуться и работодатели в регионах прифронтовых, и на западе государства. В первых сложности с наймом связаны с тем, что люди были вынуждены переехать в более безопасные регионы или за границу. Для других рекрутинг усугубляется большой конкуренцией с работодателями. К примеру, в Закарпатской области рынок труда восстановился на 167% — работодателей стало значительно больше, чем до полномасштабного вторжения, и кандидатов на всех просто не хватает.

Диспропорции в 2023 году наблюдались и на уровне сфер бизнеса. Труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях «Медицина, фармацевтика» и «Рабочие специальности, производство». Ведь в рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей (эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника) и рабочие специальности (горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик).

Среди основных причин дефицита кадров — сотни тысяч украинцев были мобилизованы на защиту государства, миллионы вынуждены уехать за границу или стали внутренне перемещенными лицами.

Work.ua спросил у работодателей, планируют ли они расширять штат работников в 2024 году. 41% опрошенных не планируют существенных изменений. 55% опрошенных планируют увеличить количество сотрудников. Только 4% опрошенных прогнозируют сокращение штата в следующем году.

Также Work.ua поинтересовался у соискателей по поводу их карьерных планов в следующем году. Львиная доля респондентов еще не определились, будут ли менять профессию или место работы в 2024 году. Еще 31% респондентов намерены овладеть новой профессией, а 13% — изменить текущее место работы. И только 17% опрошенных не планируют никаких изменений.

Это свидетельствует о том, что работодателям придется принимать меры не только по преодолению дефицита кадров, но и по содержанию уже имеющихся сотрудников. Специалисты Work.ua проанализировали изменение заработных плат и объема бенефитов, которые компании предлагают украинцам.

Рост заработной платы

Повышение заработной платы — один из инструментов, которые работодатели использовали для преодоления дефицита кадров в 2023 году. По данным аналитики Work.ua, в этом году средняя заработная плата выросла на 23% - с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре.

Более чем на 50% с января по ноябрь 2023 года выросли доходы таких специалистов:

  • с 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — у составителя;
  • с 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медиапродюсера;
  • с 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мойщика;
  • с 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — у автослесаря;
  • с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у высотника;
  • с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога мебели.

В абсолютных цифрах по данным, указанным в вакансиях на сайте Work.ua, больше всего выросли доходы у представителей таких профессий:

  • с 56 250 грн до 70 000 грн — у Net-программистов;
  • с 20 000 грн до 32 500 грн — у медиапродюсеров;
  • с 22 500 грн до 33 750 грн — у автослесарей;
  • с 20 000 грн до 30 000 грн — у высотников;
  • с 30 000 грн до 40 000 грн — у риелторов.

Вот как изменились зарплаты этих же специалистов в ІІІ квартиле (показатель, чаще всего соответствует уровню зарплаты специалиста высшего уровня):

  • с 85 000 грн до 105 000 грн — у Net-программистов;
  • с 25 625 грн до 40 000 грн — у медиапродюсеров;
  • с 30 000 грн до 43 750 грн — у автослесарей;
  • с 25 000 грн до 31 250 грн — у высотников;
  • с 40 000 грн до 50 000 грн — у риелторов.

Work.ua спросил у работодателей по поводу их планов на пересмотр зарплат в 2024 году. Выяснилось, что 46% респондентов пока не планируют пересматривать размер зарплаты работников в следующем году. В то же время 30% опрошенных закладывают в бюджет повышения оплаты труда сотрудников до 10%. Отметим, что сокращение зарплат прогнозируют всего 1% опрошенных работодателей.

Переосмысление бенефитов: подарки vs гибридный график работы

Вознаграждение сотрудников состоит не только из зарплаты. Когда у компании нет возможности конкурировать за соискателя непосредственно оплатой труда, в игру вступают бенефиты — дополнительные преимущества, которые получает работник. Ранее Work.ua спрашивал у соискателей, какие преимущества, кроме повышения зарплаты, заставили бы их остаться у компании. Среди фаворитов были гибридный формат работы, компенсация затрат на обучение и хобби, дополнительные дни отпуска.

А каковы планы на бонусы работникам у работодателей? Work.ua спросил, какие бенефиты компании планируют предоставлять сотрудникам в 2024 году. Респонденты могли выбрать до 3 вариантов ответа или указать свой вариант.

Среди других вариантов респонденты указывали следующие: корпоративный английский язык, бесплатные обеды, премии по результатам работы, предоставление бесплатного проживания, корпоративные занятия йогой, корпоративы, компенсация проезда, обучение к медицинской помощи, отдых за границей, корпоративный коуч, выезд на экскурсии, благотворительные и праздничные мероприятия, скидки на услуги. Также многие респонденты ответили, что не предлагают сотрудникам никаких дополнительных бонусов.

Что касается планов на следующий год, то они в большинстве своем оптимистичны. Сокращение бонусов для работников прогнозируется только у 4% компаний, в то время как 24% опрошенных закладывают в бюджеты расширение перечня бенефитов.

Военный рекрутинг — новое явление на рынке труда

Полномасштабное вторжение заставляет изменить взгляд на привлечение людей к службе в армии. Ведь большая часть военного подразделения — это, по сути, гражданские профессии: квалифицированные экскаваторщики, водители, дизелисты, делопроизводители, медики, психологи, делопроизводители, бухгалтеры, повара и т. д. Военный рекрутинг — это новая модель для формирования войска, когда человек сам может выбирать, где и кем служить. Поэтому этот подход должен продолжать привлекать лучшие практики гражданского рекрутинга. И мы уже имеем возможность видеть первые результаты. Положительный опыт отдельных подразделений, набиравших специалистов через рекрутинг, свидетельствует о том, что этот инструмент работает.

Одной из первых ласточек в этом направлении стала рекрутинговая кампания под лозунгом «Войска нужны разные профессии», которую объявила бригада «Азов» в сотрудничестве с креативным агентством Banda и Work.ua.

20 ноября Министерство обороны Украины и Work.ua подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Рекрутинг». А уже с 7 декабря соискатели могут просмотреть отдельную страницу, где собран перечень подразделений Сил обороны, нуждающихся в специалистах, и все вакансии этих подразделений.

Такой подход позволяет войску привлекать максимально квалифицированных специалистов, а людям четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти.

Адаптация к нуждам ветеранов — новая норма украинского общества

Как утверждает Министерство по делам ветеранов, «по завершении войны мы будем иметь около 5 миллионов человек, причастных к ветеранской политике. Это непосредственно участники боевых действий». Наша задача как общества — адаптировать среду к потребностям каждого человека, являющегося его полноправной частью.

«Уже в обозримом будущем на рынке труда, наверное, не будет ни одной организации, где не будут работать ветераны. На рынке есть компании, уже имеющие опыт трудоустройства ветеранов, имеющих своих работников в рядах Сил обороны. А есть 65% компаний, которые заявляют, что не имеют опыта сотрудничества с ветеранами. Поэтому есть над чем работать.

Мы исходим из принципа, что не только ветеран должен проходить адаптацию к возвращению к гражданской жизни, а мы, общество, должны адаптироваться, чтобы сделать возвращение ветерана на гражданскую работу максимально комфортным", — подчеркивает Анастасия Разлуцкая, руководитель проекта «Навстречу» в Work.ua .

Определенные положительные изменения в этом направлении уже происходят. В частности, в 2023 году количество вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 97%, для ветеранов — на 133%.

Введение программ адаптации ветеранов — часть HR-стратегии на 2024 год в крупных компаниях.

Недискриминация по гендеру, возрасту и другим признакам

В 2023 году Work.ua неоднократно поднимал тему дискриминации в исследованиях. В частности, вместе с юристами мы выясняли, где проходит граница между дискриминацией и желаемыми навыками, исследовали разницу в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин, разбирались в причинах дискриминации по возрасту и т. д.

Да, в 2024 году Минобороны определило как один из приоритетов развитие гендерной политики. «Прежде всего, речь идет об обеспечении надлежащими бытовыми условиями женщин в армии, совершенствовании корпоративной этики в войсках и противодействии проявлениям сексизма. Также важно обеспечить карьерное развитие женщин в армии, увеличить количество женщин-командиров», — говорится в сообщении.

Нельзя игнорировать и тот факт, что война разрушает представление о «женской» и «мужской» работе. В ноябре 2023 года The Economist рассказал об украинских женщинах, работающих на шахте, ведь мужчины-шахтеры были мобилизованы в ряды ВСУ.

Ментальное здоровье работников — один из вызовов в 2024 году

По оценкам ВОЗ, каждый четвертый украинец будет иметь проблемы с психическим здоровьем после окончания войны: от тревог и стресса до более тяжелых состояний. Кроме ключевой причины стресса в нашей жизни — полномасштабного вторжения — люди испытывают страх за будущее. Эта тенденция наблюдается на уровне международных исследований. Американский портал Glassdoor в своих прогнозах на 2024 год выделяет страх потери работы, что повлияет на моральное состояние работников.

Work.ua исследовал состояние ментального здоровья украинских работников. Выяснили, что около двух третей респондентов отказали себе в отдыхе в 2023 году. Но даже те, кто брал отпуск, чувствуют себя как выжатый лимон. Идея о том, что «отдых не ко времени» может в конечном итоге привести к более серьезным состояниям, как выгорание.

Другое исследование Work.ua показало, что почти половина украинцев знакомы с состоянием выгорания. Причем 90% опрошенных никогда не обращались за помощью к руководителю или HR-специалисту, если испытывали выгорание.

В то же время, общественный запрос на заботу о ментальном здоровье растет. С начала полномасштабного вторжения спрос на психологов вырос в 3 раза.

Как работодатели могут поддерживать ментальное здоровье работников и не допускать выгорания в коллективе? Это могут быть следующие мероприятия: корпоративный психолог, занятия по йоге или медитациям, регулярные one-to-one встречи с сотрудниками, гибкий график работы, культура отпусков в компании (в частности, когда руководители поощряют работников к использованию отпусков).

Английский язык — must have в резюме

«Изучить английский» — едва ли не самое популярное предновогоднее обещание. Однако в этом году к ней следует отнестись особенно серьезно. Ведь представители многих профессий знания иностранного языка являются конкурентным преимуществом или даже обязательным условием при трудоустройстве.

Усиление роли английского языка происходит даже на законодательном уровне. В июне 2023 года президент внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении английскому языку статуса международного. На сегодняшний день проект закона принят за основу и готовится ко второму чтению.

В случае его принятия занимать отдельные должности можно только после подтверждения уровня владения английским. Речь идет, в частности, о претендентах на должности государственных служащих определенных категорий, прокуроров, военнослужащих офицерского состава.

Кому точно не обойтись без английского? Work.ua проанализировал вакансии, размещенные на сайте, и выяснил, что больше всего вакансий, в которых требуется знание английского, размещено в следующих категориях: «IT, компьютеры, интернет», «Образование, наука», «Маркетинг, реклама, PR», «Юриспруденция», «СМИ, издательство, полиграфия».

В разрезе отдельных должностей, английский ожидают от:

  • IT-специалистов — программист, верстальщик, вебдизайнер, менеджер проектов;
  • переводчиков и преподавателей иностранных языков;
  • руководителей — финансовый директор, исполнительный директор;
  • маркетологов — копирайтер, SEO-специалист, пиарщик;
  • специалистов, работающих с иностранными субъектами или законодательством — инвестиционный аналитик, менеджер ВЭД, менеджер по управлению экипажем корабля, налоговый консультант.

Хотите «войти в IT» — будьте готовы к сверхвысокой конкуренции

Еще несколько лет назад работа в сфере IT выдавалась идеальным сценарием: можно светиться по любой профессии в любом возрасте, специальность можно овладеть за несколько месяцев, компании конкурируют за специалистов. Однако глобальная рецессия вынуждает снять розовые очки. В 2023 году такие техногиганты как Microsoft, Amazon, Google сократили тысячи сотрудников.

Все это рождает рекордную конкуренцию среди IT-специалистов. Исследование Work.ua показало, что количество отзывов на 1 вакансию по этой категории в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда. Больше всего соискателей отзывается на профессии с вроде бы низким порогом входа:

  • верстальщик (рекорд среднего количества отзывов на 1 вакансию в 2023 году — 436 отзывов в августе);
  • Front-end программист (311 отзывов в июле);
  • вебдизайнер (165 отзывов в сентябре);
  • тестировщик (171 отзыв в апреле);
  • JavaScript-программист (95 отзывов в ноябре).
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Alligator22
Alligator22
20 декабря 2023, 20:01
#
Наполовину висосано з пальця. Рієлторам ніхто зарплати не платить. Тільки відсоток. А тут вже як повезе. І везе далеко не всім. Можна і без зарплати пропрацювати.
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