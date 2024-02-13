Уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95% — опрос

Уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Актуальные потребности и видение возможностей для карьерного и профессионального роста ветеранов в Украине», пишет Интерфакс-Украина.

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«Для сравнения, в 2023 году 28% ветеранов заявляли, что у них нет работы. За год уровень нетрудоустроенных среди защитников вырос почти на 3%», — сообщается в отчете по итогам исследования.

Отмечается, что ветераны пытаются интегрироваться в различные сферы занятости, среди которых преобладают собственное дело (8,31%), государственная служба (7,45%), сфера услуг (5,44%), ИТ (4,3%) и общественный сектор (4,3%).

Однако поиск работы для ветеранов сопровождается рядом проблем, включая стереотипы со стороны работодателей и ограниченные возможности для переквалификации.

«Наибольшее препятствие в будущем трудоустройстве ветераны видят не в уровне заработной платы. Их беспокоят проблемы с физическим здоровьем (63,61%), непонимание со стороны общества (63,32%) и психологические трудности (50,57%)», — рассказала исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.

При этом 50,1% ветеранов стремятся заняться собственным делом, что свидетельствует о необходимости поддержки предпринимательских инициатив.

«Для карьерного и профессионального роста ветеранов в Украине потребность комплексного подхода, охватывающего обучение, рабочую среду и поддержку ветеранов в психологическом плане», — отметил ветеран, победитель конкурса проектов «ВАРТО 2.0» Дмитрий Мартыненко.

Методика опроса

Опрос проведен в период с 15 по 25 января 2024 года среди ветеранов и действующих военных относительно их актуальных потребностей и видения возможностей для карьерного и профессионального роста в Украине. В опросе приняли участие 1043 респондента.

Результаты опроса не репрезентативны, однако они отражают актуальные настроения и определенные тенденции среди целевой аудитории.