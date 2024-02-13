Уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95% — опрос

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 февраля 2024, 14:01 Читати українською

Уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95% — опрос

Уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Актуальные потребности и видение возможностей для карьерного и профессионального роста ветеранов в Украине», пишет Интерфакс-Украина.

Уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95%.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Для сравнения, в 2023 году 28% ветеранов заявляли, что у них нет работы. За год уровень нетрудоустроенных среди защитников вырос почти на 3%», — сообщается в отчете по итогам исследования.

Отмечается, что ветераны пытаются интегрироваться в различные сферы занятости, среди которых преобладают собственное дело (8,31%), государственная служба (7,45%), сфера услуг (5,44%), ИТ (4,3%) и общественный сектор (4,3%).

Однако поиск работы для ветеранов сопровождается рядом проблем, включая стереотипы со стороны работодателей и ограниченные возможности для переквалификации.

«Наибольшее препятствие в будущем трудоустройстве ветераны видят не в уровне заработной платы. Их беспокоят проблемы с физическим здоровьем (63,61%), непонимание со стороны общества (63,32%) и психологические трудности (50,57%)», — рассказала исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.

При этом 50,1% ветеранов стремятся заняться собственным делом, что свидетельствует о необходимости поддержки предпринимательских инициатив.

«Для карьерного и профессионального роста ветеранов в Украине потребность комплексного подхода, охватывающего обучение, рабочую среду и поддержку ветеранов в психологическом плане», — отметил ветеран, победитель конкурса проектов «ВАРТО 2.0» Дмитрий Мартыненко.

Методика опроса

Опрос проведен в период с 15 по 25 января 2024 года среди ветеранов и действующих военных относительно их актуальных потребностей и видения возможностей для карьерного и профессионального роста в Украине. В опросе приняли участие 1043 респондента.

Результаты опроса не репрезентативны, однако они отражают актуальные настроения и определенные тенденции среди целевой аудитории.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+9
SZlats
SZlats
13 февраля 2024, 15:21
#
Эту проблему надо решать уже переучиванием какими то грантами на бизнес и т. д. если сейчас такие цифры то что будет после войны
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами