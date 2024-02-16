Главное за неделю: доходы банков выросли, денежная масса уменьшилась, биткоин и S&P 500 обновили максимумы

Банки, работающие в Украине, в прошлом году получили 160 млрд. грн. прибыли. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году до начала полномасштабного вторжения. Однако банкам придется уплатить налог, который составляет почти половину этих денег.

В январе ВВП вырос на 3,5% — Минэкономики

В январе ВВП вырос на 3,5%, благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.

В январе денежная масса уменьшилась на 2%, впервые за год

В январе денежная масса в Украине впервые за год уменьшилась на 2% или на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. В последний раз денежная масса уменьшалась в январе 2023 года.

Объем невозврата валютной выручки за время войны вырос вдвое

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Государство задолжало 7 миллиардов банкам по программе доступных кредитов 5−7−9%

Государство задолжало банкам более 7 млрд грн компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств в бюджете. По информации Forbes, государство около пяти месяцев не выплачивает банкам компенсации процентов.

МВФ открыл трастовый фонд для поддержки экономических реформ в Украине