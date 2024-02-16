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16 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: доходы банков выросли, денежная масса уменьшилась, биткоин и S&P 500 обновили максимумы

Прибыли банков существенно возросли, несмотря на войну: кто заработал больше всего

Банки, работающие в Украине, в прошлом году получили 160 млрд. грн. прибыли. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году до начала полномасштабного вторжения. Однако банкам придется уплатить налог, который составляет почти половину этих денег.

В январе ВВП вырос на 3,5% — Минэкономики

В январе ВВП вырос на 3,5%, благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.

В январе денежная масса уменьшилась на 2%, впервые за год

В январе денежная масса в Украине впервые за год уменьшилась на 2% или на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. В последний раз денежная масса уменьшалась в январе 2023 года.

Объем невозврата валютной выручки за время войны вырос вдвое

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Государство задолжало 7 миллиардов банкам по программе доступных кредитов 5−7−9%

Государство задолжало банкам более 7 млрд грн компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств в бюджете. По информации Forbes, государство около пяти месяцев не выплачивает банкам компенсации процентов.

МВФ открыл трастовый фонд для поддержки экономических реформ в Украине

Международный валютный фонд объявил об официальном открытии нового трастового фонда для поддержки экономических и финансовых реформ в Украине в течение следующих пяти лет.

Финальное голосование. Сенат США поддержал $60 млрд для Украины

Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, предусматривающий $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Впереди голосование в Палате представителей.

Биткоин пересек отметку в $50 тысяч

Биткоин преодолел психологическую отметку в $50 тыс. Последний раз на таком уровне первая криптовалюта торговалась в конце 2021 года.

Индекс S&P 500 пробил отметку в 5 тысяч и обновил рекорд с 1972 года

Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 показал рост 14-й неделю подряд, что было в последний раз в 1972 году. Кроме этого индекс достиг отметки 5 тыс. пунктов впервые в истории.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
16 февраля 2024, 20:32
#
Как биток оновыл максимум? — вроде по 80тыс были цыферки?
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