Прибыли банков существенно возросли, несмотря на войну: кто заработал больше всего
Главное за неделю: доходы банков выросли, денежная масса уменьшилась, биткоин и S&P 500 обновили максимумы
Банки, работающие в Украине, в прошлом году получили 160 млрд. грн. прибыли. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году до начала полномасштабного вторжения. Однако банкам придется уплатить налог, который составляет почти половину этих денег.
В январе ВВП вырос на 3,5% — Минэкономики
В январе ВВП вырос на 3,5%, благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.
В январе денежная масса уменьшилась на 2%, впервые за год
В январе денежная масса в Украине впервые за год уменьшилась на 2% или на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. В последний раз денежная масса уменьшалась в январе 2023 года.
Объем невозврата валютной выручки за время войны вырос вдвое
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Государство задолжало 7 миллиардов банкам по программе доступных кредитов 5−7−9%
Государство задолжало банкам более 7 млрд грн компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств в бюджете. По информации Forbes, государство около пяти месяцев не выплачивает банкам компенсации процентов.
МВФ открыл трастовый фонд для поддержки экономических реформ в Украине
Международный валютный фонд объявил об официальном открытии нового трастового фонда для поддержки экономических и финансовых реформ в Украине в течение следующих пяти лет.
Финальное голосование. Сенат США поддержал $60 млрд для Украины
Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, предусматривающий $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Впереди голосование в Палате представителей.
Биткоин пересек отметку в $50 тысяч
Биткоин преодолел психологическую отметку в $50 тыс. Последний раз на таком уровне первая криптовалюта торговалась в конце 2021 года.
Индекс S&P 500 пробил отметку в 5 тысяч и обновил рекорд с 1972 года
Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 показал рост 14-й неделю подряд, что было в последний раз в 1972 году. Кроме этого индекс достиг отметки 5 тыс. пунктов впервые в истории.
Комментарии - 1