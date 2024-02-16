Государство задолжало 7 миллиардов банкам по программе доступных кредитов 5-7-9%

Государство задолжало банкам более 7 млрд грн компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств в бюджете. Об этом сообщает Forbes.

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По информации издания, государство около пяти месяцев не выплачивает банкам компенсацию процентов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%». В начале года долг достиг 7 млрд грн.

О прекращении выплат рассказали четверо банкиров и один чиновник на условиях анонимности.

Учитывая значительные трудности с бюджетом из-за задержки международной помощи, в январе Минфин проводил только приоритетные расходы. Так что долг перед банками продолжает накапливаться.

На 181-й день просрочки (шесть месяцев) банки могли потребовать покрытия этих процентов от предпринимателей — участников программы «5−7−9». Поэтому правительство изменило правила и увеличило этот срок до девяти месяцев.

Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк и правительство работает над решением этой проблемы. Банкиры рассказали, что часто жалуются в НБУ на задержки участившихся выплат процентных компенсаций со стороны Фонда развития предпринимательства, курирующего от правительства программу «5−7−9%».

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