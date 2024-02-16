Государство задолжало банкам более 7 млрд грн компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств в бюджете. Об этом сообщает Forbes.
Государство задолжало 7 миллиардов банкам по программе доступных кредитов 5-7-9%
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По информации издания, государство около пяти месяцев не выплачивает банкам компенсацию процентов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%». В начале года долг достиг 7 млрд грн.
О прекращении выплат рассказали четверо банкиров и один чиновник на условиях анонимности.
Учитывая значительные трудности с бюджетом из-за задержки международной помощи, в январе Минфин проводил только приоритетные расходы. Так что долг перед банками продолжает накапливаться.
На 181-й день просрочки (шесть месяцев) банки могли потребовать покрытия этих процентов от предпринимателей — участников программы «5−7−9». Поэтому правительство изменило правила и увеличило этот срок до девяти месяцев.
Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк и правительство работает над решением этой проблемы. Банкиры рассказали, что часто жалуются в НБУ на задержки участившихся выплат процентных компенсаций со стороны Фонда развития предпринимательства, курирующего от правительства программу «5−7−9%».
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Столько пиара этой программы было, а оказалось что всё это расчитано на «л… любителей лапши на уши».
То есть если государство посчитает нужным не компенсировать проценты выше 5−7-9 — все эти проценты ложатся на предпринимателя + с соответствующими штрафными санкциями и исполнительными производствами в случае чего.
Всё что нужно знать о доверии к государству и государственным программам.
Ну, а кто не понял — может и дальше слушать все сказки про экономический рост, «план А», низкую инфляцию, триллион долларов ВВП и очередные «перемоги» государства, особенно на экономическом фронте.
Я в целом про тенденцию что насколько можно верить всем этим «государственным программам».
Похожая ситуация бывает и с коммуналкой: обещали субсидии, вроде платят, а потом оказывается что коммунальные предприятия «вынуждены» повышать тарифы для всех остальных чтобы как-то «выжить», потому что государство не компенсирует вовремя субсидии, а часть людей вообще не платят.