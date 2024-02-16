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16 февраля 2024, 10:22 Читати українською

Государство задолжало 7 миллиардов банкам по программе доступных кредитов 5-7-9%

Государство задолжало банкам более 7 млрд грн компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств в бюджете. Об этом сообщает Forbes.

Государство задолжало банкам более 7 млрд грн компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7-9%».
Фото: gov.ua

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По информации издания, государство около пяти месяцев не выплачивает банкам компенсацию процентов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%». В начале года долг достиг 7 млрд грн.

О прекращении выплат рассказали четверо банкиров и один чиновник на условиях анонимности.

Учитывая значительные трудности с бюджетом из-за задержки международной помощи, в январе Минфин проводил только приоритетные расходы. Так что долг перед банками продолжает накапливаться.

На 181-й день просрочки (шесть месяцев) банки могли потребовать покрытия этих процентов от предпринимателей — участников программы «5−7−9». Поэтому правительство изменило правила и увеличило этот срок до девяти месяцев.

Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк и правительство работает над решением этой проблемы. Банкиры рассказали, что часто жалуются в НБУ на задержки участившихся выплат процентных компенсаций со стороны Фонда развития предпринимательства, курирующего от правительства программу «5−7−9%».

Читайте также: Министерство финансов получило рефинансирование для программы доступных кредитов 5−7−9%

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
16 февраля 2024, 12:07
#
На 181-й день прострочки (шість місяців) банки могли вимагати покриття цих процентів від підприємців — учасників програми «5−7−9».

Столько пиара этой программы было, а оказалось что всё это расчитано на «л… любителей лапши на уши».

То есть если государство посчитает нужным не компенсировать проценты выше 5−7-9 — все эти проценты ложатся на предпринимателя + с соответствующими штрафными санкциями и исполнительными производствами в случае чего.

Всё что нужно знать о доверии к государству и государственным программам.

Ну, а кто не понял — может и дальше слушать все сказки про экономический рост, «план А», низкую инфляцию, триллион долларов ВВП и очередные «перемоги» государства, особенно на экономическом фронте.
+
+15
Riojas
Riojas
16 февраля 2024, 12:12
#
Насколько я помню, именно так работала государственная льготная ипотека времен еще Виктор Федоровича — заемщик выплачивал кредит и отвечал за просрочку в полном объеме, а государство как-нибудь потом ему компенсировало часть, но это не точно.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
16 февраля 2024, 12:22
#
Да, думаю подобные «кидалова» от властей были в самые разные годы независимости, учитывая что практически все политики любили строить популистические программы.

Я в целом про тенденцию что насколько можно верить всем этим «государственным программам».

Похожая ситуация бывает и с коммуналкой: обещали субсидии, вроде платят, а потом оказывается что коммунальные предприятия «вынуждены» повышать тарифы для всех остальных чтобы как-то «выжить», потому что государство не компенсирует вовремя субсидии, а часть людей вообще не платят.
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