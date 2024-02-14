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14 февраля 2024, 10:36 Читати українською

В январе денежная масса уменьшилась на 2%, впервые за год

В январе денежная масса в Украине впервые за год уменьшилась на 2% или на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. В последний раз денежная масса уменьшалась в январе 2023 года, передает Интерфакс-Украина.

В январе денежная масса в Украине впервые уменьшилась на 2% или на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн.
Фото: Pixabay

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Причины уменьшения денежной массы

В январе текущего года это было обусловлено уменьшением депозитов на 2,1% — до 2 трлн 311 млрд грн, в том числе гривневых — на 3,1%, до 1 трлн 577 млрд грн, тогда как за декабрь прошлого года они выросли на 8,7 %, а за ноябрь — на 3,5%.

В то же время, объем средств в обращении вне банков после сезонного прироста на 6,3% в декабре в январе уменьшился на 1,7% — до 704,1 млрд грн.

Денежная база после скачка в декабре на 5,7% выросла в январе лишь на 0,2% или 1,72 млрд грн — до 978,66 млрд грн.

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Такая динамика связана с увеличением резервных средств банков на 5,3% или на 13,78 млрд. грн. — до 274,55 млрд. грн.

Объем депозитных сертификатов Нацбанка резко снизился: с 621,67 млрд грн до 564,26 млрд грн.

Объем всех кредитов впервые снизился с июля 2023 года — на 0,4% или на 4,2 млрд грн — до 977,98 млрд грн. В частности, валютные кредиты уменьшились на 2,2% или на 5,51 млрд грн — до 247,58 млрд грн (в эквиваленте), тогда как гривневые увеличились на 0,2% или на 1,31 млрд грн — до 730,4 млрд грн.

Как увеличивалась денежная масса в прошлые годы

  • 2023 год на 23%
  • 2022 год на 21%
  • 2021 год на 12%
  • 2020 год — на 28,6%
  • 2019 год — на 12,6%
Источник: Минфин
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