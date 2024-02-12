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12 февраля 2024, 15:55 Читати українською

Индекс S&P 500 пробил отметку в 5 тысяч и обновил рекорд с 1972 года

Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 показал рост 14-й неделю подряд, что было в последний раз в 1972 году. Кроме этого индекс достиг отметки 5 тыс. пунктов впервые в истории. Об этом пишет MarketWatch.

Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 показал рост 14-й неделю подряд, что было в последний раз в 1972 году.
Фото: Pixabay

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С начала года S&P 500 прибавил почти 6%, а за последний год — 21%. Этот индекс включает 500 акций крупнейших по капитализации компаний США и обычно является показателем общей тенденции на рынке.

Рост индекса S&P 500 от его создания в 1957 году / Источник: Google

Согласно данным Dow Jones, в пятницу индекс впервые закрылся выше 5000 пунктов, что стало его 10-м рекордом за год.

Правда, S&P 500 — не единственный крупный индекс фондового рынка США, получивший в пятницу историческую выигрышную серию. Nasdaq также демонстрирует рост 14-ю неделю и близится к обновлению исторического рекорда в 16 тыс. пунктов.

Nasdaq включает более 3 тысяч компаний как американских, так и иностранных и считается главным показателем для технологического сектора.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+12
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
12 февраля 2024, 16:01
#
Капіталізація Nvidia перевищила ВВП РФ
+
0
Moneta ..
Moneta ..
12 февраля 2024, 18:12
#
Пузырь неимоверных масштабов.
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