МВФ открыл трастовый фонд для поддержки экономических реформ в Украине

Международный валютный фонд объявил об официальном открытии нового трастового фонда для поддержки экономических и финансовых реформ в Украине в течение следующих пяти лет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Цель фонда — привлечь $65 миллионов от стран-доноров.



Инициатива создания Фонда развития потенциала Украины была представлена в Киеве. Первоначальные ресурсы фонда составили $16,5 млн. Эти средства предоставлены Латвией, Литвой, Нидерландами, Словакией и Японией.



Первоначальный план работы фонда предусматривает выделение $27,5 млн на поддержку основных направлений программы реформ Украины, сообщили в МВФ.

Читайте также: «Заслужила поддержку»: МВФ отмечает необходимость финансирования Украины на $42 млрд

В число областей, которым будет оказана поддержка, входят: фискальные реформы (включая мобилизацию доходов, управление государственными финансами и политику расходов); монетарная политика; политика финансового сектора; антикоррупционная политика; сбор и распространение данных.



Вышеуказанные средства помогут покрыть расходы на операции МВФ по развитию потенциала Украины в период с 2024 по 2028 год.

Администрация президента Джо Байдена подчеркивает успехи Украины в борьбе с коррупцией и реформировании экономики.

Напомним

Как писал «Минфин», МВФ озвучил экономические достижения Украины и отметил необходимость $42 млрд финансирования.