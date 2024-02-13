В январе ВВП вырос на 3,5%, благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса. Такова предварительная оценка Минэкономики по сравнению с январем 2023 года.
В январе ВВП вырос на 3,5% — Минэкономики
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Что повлияло на рост ВВП
Положительно на рост повлияли:
- растущий инвестиционный спрос;
- снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы;
- работа Украинского морского коридора.
Украинская экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени.
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Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что положительные тенденции в основных секторах экономики формируют дальнейшую надежную экономическую базу для продолжения экономического роста в первом квартале 2024 года.
Источник: Минфин
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«Стосовно наших доходів 2014—2023 років. можна сміливо називати втраченим десятиліттям», — пише видання з посиланням на аналітиків MMI.
Водночас вказується, що падіння курсу рубля відкинуло доходи росіян у доларовому виразі далеко назад. У 2013 р. доходи середнього росіянина становили $806 на місяць, у 2014-му — приблизно $715, а 2023-го — $586.
«У доларовому вираженні наші доходи, мабуть, вже ніколи не повернуться на рівень 2013 року», — підсумовують аналітики MMI.