В январе ВВП вырос на 3,5% — Минэкономики

В январе ВВП вырос на 3,5%, благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса. Такова предварительная оценка Минэкономики по сравнению с январем 2023 года.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что повлияло на рост ВВП

Положительно на рост повлияли:

растущий инвестиционный спрос;

снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы;

работа Украинского морского коридора.

Украинская экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени.

Читайте: В Минэкономики спрогнозировали в 2024 году рост ВВП Украины на 4,6% и инвестиций — на 29,6%

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что положительные тенденции в основных секторах экономики формируют дальнейшую надежную экономическую базу для продолжения экономического роста в первом квартале 2024 года.