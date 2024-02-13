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13 февраля 2024, 11:26 Читати українською

В январе ВВП вырос на 3,5% — Минэкономики

В январе ВВП вырос на 3,5%, благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса. Такова предварительная оценка Минэкономики по сравнению с январем 2023 года.

В январе ВВП вырос на 3,5%, благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.
Фото: agroportal

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Что повлияло на рост ВВП

Положительно на рост повлияли:

  • растущий инвестиционный спрос;
  • снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы;
  • работа Украинского морского коридора.

Украинская экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени.

Читайте: В Минэкономики спрогнозировали в 2024 году рост ВВП Украины на 4,6% и инвестиций — на 29,6%

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что положительные тенденции в основных секторах экономики формируют дальнейшую надежную экономическую базу для продолжения экономического роста в первом квартале 2024 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+30
bonv
bonv
13 февраля 2024, 11:46
#
«Втрачене десятиліття»: доходи росіян недотягують до рівня 2013 року, — пише The Moscow Times.
«Стосовно наших доходів 2014—2023 років. можна сміливо називати втраченим десятиліттям», — пише видання з посиланням на аналітиків MMI.
Водночас вказується, що падіння курсу рубля відкинуло доходи росіян у доларовому виразі далеко назад. У 2013 р. доходи середнього росіянина становили $806 на місяць, у 2014-му — приблизно $715, а 2023-го — $586.
«У доларовому вираженні наші доходи, мабуть, вже ніколи не повернуться на рівень 2013 року», — підсумовують аналітики MMI.
+
0
propodail
propodail
13 февраля 2024, 13:54
#
У нас та сама ситуація, лиш перспективи теоретично можуть бути кращі
+
+15
bonv
bonv
13 февраля 2024, 14:18
#
Ми мали різних президентів. Але такого горя у нас ще не було. У руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні. Всі гілки влади, всі структури очолюють люди, які мають пряме відношення до президента. І ці всі люди — свої до кінчиків нігтів на ногах і руках. Бо вони — сусіди, друзі, друзі друзів, колеги, сестри та брати колег і так далі. Звісно, серед них не всі тамади на весіллях. Але, повторюю втисячне, країну хакнули у 2019 році. Країна дісталась людям з мозком і рівнем підлітків, яких раптово, замість проживання пубертату у звичних умовах, занесло у владу і вони очманіли від того, що тепер можуть все. Не даремно з’явилась у нас тут фраза, як відповідь на питання — чому вони так роблять? — Тому, що можуть. Можуть посадити Червінського. І випустити голову суду Князева. Зменшивши в кілька разів заставу. Можуть заплатити мільярди з бюджету за зброю, а зброю не поставити взагалі. Можуть почати будувати дороги замість укріплень на полі бою. Оті яйця по 17 гривень — не найстрашніше, що відбувалось і продовжується відбуватися в країні. Найбільша проблема зараз — це Зеленський і його єрмаки. Все голосніше лунає, що, схоже, влада не збиралась захищати країну ні тоді, ні зараз. Схоже, країні готували долю Маріуполя і Бучі. А тут раптом українці стали на захист. Не поїхали на шашлики, як їх настійливо просили.
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+15
bonv
bonv
13 февраля 2024, 14:19
#
А тут раптом у генерала Залужного був план, який тримався в секреті від нашого шапіто. І саме військові врятували країну в перші дні. Коли весь світ поставив на нас хрест. Влада спробувала ще погратися з підписанням так званих Стамбульських угод, але розтерзані тіла в Бучі, Ірпені, Мощуні не дали. Я знаю, що притомні люди були в глибокому здивуванні, коли про наш контрнаступ кричали з будь-якої праски. Якого милого?! Росіян лякали? Оці постійні інтерв'ю, оця кава у Криму?! Я не розуміюсь на військових стратегіях і тактиках. Але хіба так роблять, коли готують серйозний наступ чи серйозну операцію? Навіщо тримати на такому адреналіні людей, які не військові? Навіщо оці порожні балачки та підвищення градуса напруги у суспільстві? Можна як завгодно ставитися до книжки Саймона Шустера, яку він написав про нашого шоумена. Але там є страшні, як на мене, речі. Наприклад про те, як з певного часу Зеленський почав втручатися у військові справи. І розповідати генералам, як наступати, де наступати, чим наступати й так далі. Слідом Bild пише, що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська з Авдіївки, вирівняти фронт і полегшити оборону. Проте Зеленський відмовив. Раніше таке саме було з Бахмутом. Як все закінчилось, ми знаємо. Зате циніки з ОП співають тепер про «фортецю Бахмут». Забувши про тисячі втрачених життів, які генерал прагнув зберегти. Всупереч думці Залужного, Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку 2023 року.
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+15
bonv
bonv
13 февраля 2024, 14:19
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У влади є гроші на ботоферми й на окремих дорогих ломів. Якби ото вони скільки зусиль на країну направляли, а не на свої політичні проєкти й рейтинги, то все було б значно краще. Ми мали різних президентів. Але такого горя у нас ще не було. P. S. І навіть не починайте про «розхитування човна» і «розгін зради». Це я написала найм’якший варіант із можливих. Зоя Казанжи, журналістка.
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+15
bonv
bonv
13 февраля 2024, 14:26
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За розрахунками Forbes, вартість одного дня великої війни з Україною для Росії становить близько 300 млн доларів. Загалом за півтора року РФ витратила понад 167 млрд доларів.
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