Финальное голосование. Сенат США поддержал $60 млрд для Украины

Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, предусматривающий $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

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После Сената законопроект еще должна утвердить Палата представителей. Ее спикер вчера дал понять, что Палата не согласится с законопроектом Сената, потому что он не урегулирует вопрос границы США.

Общее разделение помощи Украины в законопроекте об иностранном финансировании перед голосованием приводила глава посольства в США Оксана Маркарова.

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Помощь Украине

На заседании 8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд.