Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, предусматривающий $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.
Финальное голосование. Сенат США поддержал $60 млрд для Украины
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После Сената законопроект еще должна утвердить Палата представителей. Ее спикер вчера дал понять, что Палата не согласится с законопроектом Сената, потому что он не урегулирует вопрос границы США.
Общее разделение помощи Украины в законопроекте об иностранном финансировании перед голосованием приводила глава посольства в США Оксана Маркарова.
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Помощь Украине
На заседании 8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд.
Источник: Минфин
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Комментарии - 47
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/
Но сейчас как всегда налетят те, кто будет заявлять про очередную перемогу или рассказывать про Орбана :)
А если Майк Джонсон не поставит даже на голосование в Конгресс подобный проект или поставит его пакетом вместе с жёстким законом о границе — то шансов немного судя по всему.
Джонсон выступил против. Обойти его можно только через очень редкую процедуру congressional letter, но она редкая потому, что в такой петиции нужно призвать голоса из другой партии, а это считается грубейшим нарушением партийной дисциплины и фактически конец карьеры для конгрессмена. Это Сенаторы имеют «личный бренд», в Палату Представителей избираются под брендом партии или ее лидера (Трампа/Байдена).
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/
Проблема для congressional letter, что проявится как раз «часовая бомба» у демократов как их фракция PDA, о которой я говорил. Как левые либералы они голосуют против Израиля как «террориста в Газе». На голосовании по Израилю они значительную часть этих 180 голосов против пакета и сейчас их не устраивает именно Израиль, а не Украина. Поэтому подписывать никакое письмо они не будут, нужно еще 40−50 голосов республиканцев как минимум.
Однако Джонсон и это предусмотрел. Он же говорит о том, что будет разрабатывать «свой законопроект». Какой смысл республиканцам перебегать к демократам, если их спикер уже «занят темой» и по факту не отказал и в помощи Украине?
Вопрос в том, что Джонсон будет этим заниматься до избрания Трампа.
https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house-vote
Поэтому это последнее что смог сделать Сенат для Украины.
Можно сказать история завершена.
Тем не менее, акт последней надежды в конце месяца возможен, но вероятность успеха не выше 10%.
Я думаю гривна валилась сегодня потому, что брокеры следили за Джонсоном и сразу после его твита начали выходить в доллар из гривны.
На деле я следил за этой сагой с помощью как за лихим сюжетом и в чем-то поворотным моментом Истории.
Но уже все решено. Просто кто поумнее это уже понял, остальные будут получать последствия.
Чудо конечно возможно, но я не люблю игры с шансами 1:10
🤣🤣🤣
Нет больше «дедов Рейгана» как влиятельной фракции у республиканцев.
Республиканская партия целиком под влиянием Трампа и сплотилась вокруг него, что естественно перед выборами.
Макконел на деле еще очень стар и болен. Он завершает свою карьеру в любом случае.
Потом какой эстеблишмент, если у Митча из 49 сенаторов остались в союзниках 9??? Он маргинал, который идет против своей партии. Именно так это Трамп и Джонсон и заявляют.
Как верно писало CNN именно трамписты и есть новый республиканский эстеблишмент.
Вопросы:
1. Когда это появится? До выборов не так и много времени, а логистика оружия занимает многие месяцы от момента как появляются деньги.
2. Какие условия? Будет ли Джонсон/Трамп требовать от ЕС стать поручителем по кредиту, т.к. украинские элиты практически через СМИ сообщают народу, что не будут отдавать долги. Это услышали в США.
На деле Джонсон только сегодня заявил, что будет делать новый законопроект. Кроме основных тезисов из речи Трампа о нем ничего неизвестно. Даже подготовка в комитетах Палаты Представителей — месяцы.
А там и выборы.
Чем возвращать?
Сейчас ещё есть достаточные запасы в ЗВР, есть возможность некоторые деньги получать через ОВГЗ + некоторые другие шаги (например, попросить гос. предприятия выплатить раньше времени дивиденды государству и т. п.).
Ощущение нехватки валюты скорее всего если начнётся — то это если не будет внешней помощи или она будет слишком маленькой. Тогда при сильном похудании ЗВР, а также если не будет достаточно новых ОВГЗ чтобы перекрывать потребности — вполне реальна девальвация (вряд ли резкая, скорее постепенная, но возможно и более высокими темпами чем раньше).
Робин Гуд, Mike Bondarenko він же Investik він же Ivesticus.
🤣🤣🤣🤣🤣
Всех IT-шников устроит 100 гривен за доллар. Да, вы будете нам прислуживать в ресторане за копейки. Не нравится? Ну работайте также на экспорт. Кто вам мешает?
Текущий курс абсолютно несправедливый для экспортеров Украины и по факту разновидность налога на их доходы. Справедливый — не менее 70 гривен за доллар.
Бот-копирайтер, это далеко не IT-шник, за сотню постов тебе максимум на шаурму дадут, в ресторан он собрался. 🤡
IT-шники знают цену работы за ПК потому никакой IT-шник висеть на форуме и сутками посты писать не будет, тем более форумы чужой страны и на темы которые его не касаются.
Сколько платят «ботам-копирейтерам» — думаю копейки и это неблагодарное занятие, несравнимо с тем что зарабатывается в некоторых направлениях IT даже за часа непродуктивной работы, и даже если этот час был посвящён переписке и т. п. :)
Если же где-то есть боты, то думаю такие боты пишут стандарные тексты из серии российской пропаганды и их несложно выявить без какой-либо аналитики, постят их и уходят, да и темы там совсем другие. И пишут на более популярных сайтах, где не составляет большого труда увидеть проплаченный пост.
А представить себе «бота» активно переписывающегося в одной из дискуссий с одним пользователем, где эту переписку скорее всего уже почти никто не прочитает — и думать что за это платят — наверное очень сложно :) Просто мои мысли вслух, хотя понятно всегда будут те кто будет считать ботами много кого, кто пишет длинные сообщения и что-то умнее чем «курс 33 через неделю» или «де там Орбан».
Поэтому не считаю Investika ботом, скорее просто человеком-аналитиком, у которого есть интерес выражать свои мысли. И немало из них очень интересных.
Но это лишь моё мнение, а выводы пусть для себя каждый сам делает :)
А если не будет помощи и будет девальвация — ну как и у всех кто зарабатывает в валюте — можно получить больше гривен таким образом если для чего-то нужно :), а тут у меня есть некоторые мысли на будущее (банкам что нужно позакрывать например, чтобы не висело и др.) Но это не настолько важно и не главная причина, больше я бы сказал аналитический интерес ;)
Некоторое время будет амортизировать ситуацию ЗВР и пирамида ОВГЗ с отсрочкой проблем просто на несколько месяцев. Далее начнет просто банально работать «закон сохранения денег». Думаю если НБУ сможет без паники девальвировать гривну на 25%, то это будет еще очень профессиональная работа НБУ.
Военные последствия намного сложнее финансовых. Можно прогнозировать быстро сокращение запасов ракет для ПВО. Намного больше будет долетать по объектам инфраструктуры даже в Киеве. Я не думаю, что этого хватит для прорыва фронта, но без США начнутся натуральные бомбежки городов. Сбивать баллистические ракеты может только Патриот, а россияне к своим еще у КНДР купили и уже обстреливают ими Харьков. Ракеты Патриота очень дороги, особенно в варианте ПРО — $8 млн за 1 штуку. Плюс на них очередь.
Мне кажется, что через несколько месяцев закончится ситуация в тыловых городах, что «войны как бы и нет», т.к. зонтик ПВО перестанет уже так работать как сейчас.
Всё это наталкивает на сомнения Вашего местоположения или истинной цели на этом сайте.
После того как все побегут в ЕС даже на велосипедах, недвижка обвалится. Просто все начнут ее продавать. Зачем вам квартира в Украине, если вы в Праге и не собираетесь возвращаться в страну, где в любой момент снова вспыхнет война и закроют границы?
А так, не думаю, что будут сильно писать много дальше. Меня занимала эта сага просто закрученностью сюжета, но она уже вышла в эндшпиль.
Судя по количеству времени зависания на этом форуме, Вы явно ни в чем не нуждающийся человек даже по американским меркам, ну или бедный укр.копирайтер который просто сутками на работе. 🤣🤣🤣
И по американским меркам я действительно довольно обеспеченный человек. Сиэтл не дешевый город в понятиях США.
И хватить сводить дискуссию о голосованиях в Конгрессе США на демагогию. Что вы сейчас делаете известный демагогический прием argumentum ad hominem.
Иными словами, полностью обкакавшись по теме самого вопроса и не имея по ней аргументов, концентрируетесь на личности оппонета.
Даже в Риме вас бы вышвырнули за дверь в приличном обществе, т.к. что это демагогия у них в школе даже детям говорили.
Я не говорю о изучении «анонимных тг-каналов», и кучи прочих «источников» на основании которых Вы делаете свои феноменальные «умо»заключения.
🤣
А так тут есть товарищи с 40000+ постов и 60000+ комментариев :)
Ваше поверхностное мышление оно поверхностно везде, если Вы уж добрались до профиля, то «капля в море» регистрируется каждую неделю по новой, Mike Bondarenko он только 7 дней и 200 постов (и сами его посты в разы больше чем удругих). Одно Вы правильно заметили, что все они в темах где можно разгонять «всё пропало».
К примеру у меня 5тыс, но за 12 лет, хотя тоже пишу часто.
У меня больше 800 за всё время, но пишу волнами — если есть интересные темы или комментарии на которые решаю ответить — могу написать много, могу просто ничего не писать неск. дней, сейчас просто интересных тем про помощь США/ЕС больше — поэтому и поводов написать больше :) А как будут обсуждать малоинтересные темы типа «в каком украинском банке депозит на 1% годовых больше» — то там особо и нечего писать :)
52 млрд. дол це війск. і т.і. підтримка.