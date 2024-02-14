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14 февраля 2024, 14:48 Читати українською

Объем невозврата валютной выручки за время войны вырос вдвое

Объемы невозврата валютной выручки в Украину выросли за время войны вдвое. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время выступления на мероприятии Европейской Бизнес Ассоциации, передает Интерфакс-Украина.

Объемы невозврата валютной выручки в Украину выросли за время войны вдвое.
Фото: НБУ

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Глава НБУ просит бизнес вовремя возвращать валюту

Пышный обратился к бизнесу с просьбой своевременно и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта.

«Невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое. Это проблема, и об этом надо говорить. Так же мы бегаем по схемам, связанным с фиктивным импортом, обескровливающим наши золотовалютные резервы», — сказал глава Нацбанка.

Пышный отметил, что ресурс для дальнейшего смягчения валютных ограничений объективно ограничен, поскольку он зависит от экспортной выручки и международной финансовой помощи в страну, с ритмичностью поступления которой уже возникли определенные сложности.

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В то же время глава НБУ отметил, что Украине уже удалось два месяца выстоять без внешней помощи, хотя в 2022 году такой сценарий казался нереалистичным.

Пышный также отметил, что в базовом прогнозе Нацбанк по-прежнему закладывает, что внешняя помощь в запланированном в госбюджете на 2024 год размере $37 млрд будет получена в полном объеме.

Сколько валюты бизнес не вернул в Украину

Объем невозврата валютной выручки в Украину превышает $8 миллиардов, рассказывал Андрей Пышный в декабре прошлого года.

Для борьбы с этим явлением, Национальный банк с 11 ноября 2023 уменьшил со 180 до 90 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту аграрных товаров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 15:04
#
Лучше закрывать бизнесс в Украине и уходить в подполье
+
+15
nitrolog
nitrolog
14 февраля 2024, 15:14
#
Під кожною новиною щось закидує зрадницьке, цікаво скільки тобі платять, можеш поділитись інфою?
+
+15
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 15:16
#
Миллионы! отдыхаю на Балли и пью мохито, радуюсь жизнью
+
+30
Riojas
Riojas
14 февраля 2024, 15:21
#
Счета блокировать через суд не пробовали? Ну как тем самым «ухилянтам»? А то против военнообязанного Миколи у нас библейские кары, а к крупному бизнесу, который не заводит миллионы валюты, мы можем обратиться и попросить.
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