Объемы невозврата валютной выручки в Украину выросли за время войны вдвое. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время выступления на мероприятии Европейской Бизнес Ассоциации, передает Интерфакс-Украина.
Объем невозврата валютной выручки за время войны вырос вдвое
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Глава НБУ просит бизнес вовремя возвращать валюту
Пышный обратился к бизнесу с просьбой своевременно и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта.
«Невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое. Это проблема, и об этом надо говорить. Так же мы бегаем по схемам, связанным с фиктивным импортом, обескровливающим наши золотовалютные резервы», — сказал глава Нацбанка.
Пышный отметил, что ресурс для дальнейшего смягчения валютных ограничений объективно ограничен, поскольку он зависит от экспортной выручки и международной финансовой помощи в страну, с ритмичностью поступления которой уже возникли определенные сложности.
Читайте также: В январе денежная масса уменьшилась на 2%, впервые за год
В то же время глава НБУ отметил, что Украине уже удалось два месяца выстоять без внешней помощи, хотя в 2022 году такой сценарий казался нереалистичным.
Пышный также отметил, что в базовом прогнозе Нацбанк по-прежнему закладывает, что внешняя помощь в запланированном в госбюджете на 2024 год размере $37 млрд будет получена в полном объеме.
Сколько валюты бизнес не вернул в Украину
Объем невозврата валютной выручки в Украину превышает $8 миллиардов, рассказывал Андрей Пышный в декабре прошлого года.
Для борьбы с этим явлением, Национальный банк с 11 ноября 2023 уменьшил со 180 до 90 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту аграрных товаров.
Комментарии - 4