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15 февраля 2024, 16:28 Читати українською

Приватбанк перечислил в госбюджет 26 миллиардов гривен налога на прибыль и дивиденды

12 февраля 2024 года Приватбанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26,0 млрд грн и первый транш дивидендов. Об этом говорится в сообщении банка.

12 февраля 2024 года Приватбанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26,0 млрд грн и первый транш дивидендов.
Фото:depositphotos

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Приватбанк является крупнейшим налогоплательщиком в банковском секторе и одним из крупнейших среди всех украинских компаний.

Согласно решению правительства, Приватбанк направит на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за 2023 год. По итогам работы банка в 2023 году его чистая прибыль составляет 37,8 млрд грн.

Читайте: Украинские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль — Гетманцев

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что украинские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль, что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году.

Банки получали высокую прибыль благодаря увеличению незапятнанных процентных доходов до этого всего от безрисковых операций с государственными ценными бумагами (депозитные сертификаты, ОВГЗ), на фоне роста процентной маржи и умеренных отчислений в резервы, разъясняет Гетьманцев.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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