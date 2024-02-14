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14 февраля 2024, 19:10 Читати українською

ГУР: Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины

В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов на мероприятии в Медиацентре Украина — Укринформ .

В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

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«Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе.

Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет".

По словам Юсова, Украина выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам: и в соответствии с украинским законодательством, и в соответствии с международными стандартами.

«С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Телеграммой выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирование деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+8
Sarevok
Sarevok
14 февраля 2024, 19:58
#
Ах как бы хотелось ввести цензуру в Telegram, но технически это не реализуемо. Остается только запретить, чтобы крепостные не отвлекались от телемарафонной лапши.
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