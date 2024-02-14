Производители безалкогольных напитков и минеральной воды в 2023 году уплатили налоги на 2,8 млрд грн, что вдвое больше годом ранее. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram.
Производители безалкогольных напитков увеличили уплату налогов вдвое
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По его словам, 68,5% поступлений из указанной суммы обеспечили следующие компании:
- Coca-Cola;
- «Оболонь» «Красиловское»;
- производственная фирма «Панда».
«Примечательно, что все три лидера по уплате налогов имеют высшую среднеотраслевую нагрузку: „Кока-Кола“ — и по НДС, и по налогу на прибыль,»Оболонь« «Красиловское» — по НДС, а «Панда» — по налогу на прибыль», — написал Гетманцев.
Напомним
Как писал «Минфин», по итогам четвертого квартала 2023 года компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги, задекларировали к уплате более 2,5 миллиарда гривен так называемого «налога на Google» и уже перечислили в госбюджет 2,17 млрд грн из этой суммы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии