Производители безалкогольных напитков увеличили уплату налогов вдвое

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По его словам, 68,5% поступлений из указанной суммы обеспечили следующие компании:

Coca-Cola;

«Оболонь» «Красиловское»;

производственная фирма «Панда».

«Примечательно, что все три лидера по уплате налогов имеют высшую среднеотраслевую нагрузку: „Кока-Кола“ — и по НДС, и по налогу на прибыль,»Оболонь« «Красиловское» — по НДС, а «Панда» — по налогу на прибыль», — написал Гетманцев.

Напомним

Как писал «Минфин», по итогам четвертого квартала 2023 года компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги, задекларировали к уплате более 2,5 миллиарда гривен так называемого «налога на Google» и уже перечислили в госбюджет 2,17 млрд грн из этой суммы.