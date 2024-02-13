«Налог на Google»: Кто самый большой плательщик

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 февраля 2024, 16:13 Читати українською

«Налог на Google»: Кто самый большой плательщик

По итогам четвертого квартала 2023 года компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, задекларировали к уплате более 2,5 миллиарда гривен так называемого «налога на Google» и уже перечислили в госбюджет 2,17 млрд грн из этой суммы. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram.

По итогам четвертого квартала 2023 года компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, задекларировали к уплате более 2,5 миллиарда гривен так называемого «налога на Google» и уже перечислили в госбюджет 2,17 млрд грн из этой суммы.
Фото: НБУ

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Налог на Google»

«96 поданных деклараций обеспечат поступление в бюджет на сумму 2,51 млрд грн (30,1 млн евро и $34,4 млн). По третьему кварталу сумма поступлений увеличилась на 421 млн гривен», — написал Гетманцев.

Он уточнил, что крупнейшими плательщиками этого налога в четвертом квартале 2023 стали:

  • Google;
  • Sony;
  • Etsy;
  • Apple;
  • Meta Platforms;
  • Wargaming Group;
  • Netflix.

Читайте: «Налог на Google»: в третьем квартале в госбюджет поступило 2 миллиарда

«Для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans, отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и уплатила $1,27 млн», — добавил Гетманцев.

Напомним

Как писал «Минфин», в третьем квартале 2023 года в госбюджет поступило 2,09 млрд грн от уплаты так называемого «налога на Google». В общей сложности с начала 2023 года международные компании уплатили более 8 млрд грн этого налога.

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

По этому закону иностранные компании, поставляющие украинцам электронные услуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другие), обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма от соответствующих операций превышает 1 млн грн в год.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами