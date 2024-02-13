«Налог на Google»: Кто самый большой плательщик

По итогам четвертого квартала 2023 года компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, задекларировали к уплате более 2,5 миллиарда гривен так называемого «налога на Google» и уже перечислили в госбюджет 2,17 млрд грн из этой суммы. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram.

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«Налог на Google»

«96 поданных деклараций обеспечат поступление в бюджет на сумму 2,51 млрд грн (30,1 млн евро и $34,4 млн). По третьему кварталу сумма поступлений увеличилась на 421 млн гривен», — написал Гетманцев.

Он уточнил, что крупнейшими плательщиками этого налога в четвертом квартале 2023 стали:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta Platforms;

Wargaming Group;

Netflix.

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«Для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans, отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и уплатила $1,27 млн», — добавил Гетманцев.

Напомним

Как писал «Минфин», в третьем квартале 2023 года в госбюджет поступило 2,09 млрд грн от уплаты так называемого «налога на Google». В общей сложности с начала 2023 года международные компании уплатили более 8 млрд грн этого налога.

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

По этому закону иностранные компании, поставляющие украинцам электронные услуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другие), обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма от соответствующих операций превышает 1 млн грн в год.