Польские фермеры начали акции протеста недалеко от пункта пропуска «Зосин», также заблокировано движение возле пункта пропуска «Долгобычев» и «Медика — Шегини». Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Блокирование границы: Польские фермеры перекрыли еще три пункта пропуска
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Что известно
Отмечается, что на пункте пропуска «Зосин» протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.
Также заблокировано движение у пункта пропуска «Долгобычев». Протестующие намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.
«Помимо этого, возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска „Медика — Шегини“. Планируется пропускать по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет», — добавляют в ГНСУ.
Напомним
«Минфин» писал, что 9 февраля польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».
Комментарии - 5
наша країна е конкурентом особливо в Агро найближчим нашим Евро сусідам — тому вони й блокують
В польских изданиях есть масса видео и фото, как «фермеры -активисты» занимаются досмотром всех грузов!!!,которые пересекают границу. И если прислушаться, то «активисты» разговаривают на с водителями на русском или украинском языке с «польским акцентом».
Ну и, для меня , основной вопрос -за чьи деньги этот «банкет»?
Или кто-то поверит, что польский фермер будет сидеть за свои деньги за сотни километров от дома?
Зная поляков достаточно хорошо, для них это нереальное «событие.
https://sud.ua/uk/news/video/292891-polskie-protestuyuschie-vysypayut-ukrainskoe-zerno-iz-gruzovikov-politsiya-razvodit-rukami-video
«Цю акцію організував Рафал Меклер — один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії «Конфедерація», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що партія «Конфедерація» позиціонує себе за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та пропагує покращення стосунків з рф…
Ця акція, очевидно, слугує інтересам рф, яка зацікавлена у поглибленні конфлікту між українцями та поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, вона може бути вигідною напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС.