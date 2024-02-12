Блокирование границы: Польские фермеры перекрыли еще три пункта пропуска

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Что известно

Отмечается, что на пункте пропуска «Зосин» протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также заблокировано движение у пункта пропуска «Долгобычев». Протестующие намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.

«Помимо этого, возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска „Медика — Шегини“. Планируется пропускать по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет», — добавляют в ГНСУ.

Напомним

«Минфин» писал, что 9 февраля польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».