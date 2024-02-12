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12 февраля 2024, 13:12 Читати українською

Блокирование границы: Польские фермеры перекрыли еще три пункта пропуска

Польские фермеры начали акции протеста недалеко от пункта пропуска «Зосин», также заблокировано движение возле пункта пропуска «Долгобычев» и «Медика — Шегини». Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Польские фермеры начали акции протеста недалеко от пункта пропуска «Зосин», также заблокировано движение возле пункта пропуска «Долгобычев» и «Медика — Шегини».

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Что известно

Отмечается, что на пункте пропуска «Зосин» протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также заблокировано движение у пункта пропуска «Долгобычев». Протестующие намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.

«Помимо этого, возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска „Медика — Шегини“. Планируется пропускать по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет», — добавляют в ГНСУ.

Напомним

«Минфин» писал, что 9 февраля польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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mantis05
mantis05
12 февраля 2024, 13:39
#
Особенно это смешно выглядит на фоне статистики экспорт пшенички из Украины, когда транзит через Польшу практически иссяк. Самое время, ставить заградительные пошлины в 100% и выше на польские товары.
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0
vesna7
vesna7
12 февраля 2024, 14:04
#
До Е С ми не входимо, але
наша країна е конкурентом особливо в Агро найближчим нашим Евро сусідам — тому вони й блокують
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+5
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 февраля 2024, 14:07
#
Акцентировать внимание надо не на «блокировке» а на совсем другом.
В польских изданиях есть масса видео и фото, как «фермеры -активисты» занимаются досмотром всех грузов!!!,которые пересекают границу. И если прислушаться, то «активисты» разговаривают на с водителями на русском или украинском языке с «польским акцентом».
Ну и, для меня , основной вопрос -за чьи деньги этот «банкет»?
Или кто-то поверит, что польский фермер будет сидеть за свои деньги за сотни километров от дома?
Зная поляков достаточно хорошо, для них это нереальное «событие.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 февраля 2024, 14:25
#
Польські протестувальники висипають українське зерно з вантажівок, поліція розводить руками: відео

https://sud.ua/uk/news/video/292891-polskie-protestuyuschie-vysypayut-ukrainskoe-zerno-iz-gruzovikov-politsiya-razvodit-rukami-video
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 февраля 2024, 14:58
#
Інцидент з висипанням українського зерна на кордоні з Польщею був організований маргінальним польським політиком Рафалом Маклером, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

«Цю акцію організував Рафал Меклер — один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії «Конфедерація», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що партія «Конфедерація» позиціонує себе за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та пропагує покращення стосунків з рф…
Ця акція, очевидно, слугує інтересам рф, яка зацікавлена у поглибленні конфлікту між українцями та поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, вона може бути вигідною напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС.
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