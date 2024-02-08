Потребительские цены в Китае показали самый большой спад с 2009 года

Индекс потребительских цен в Китае в январе снизился на 0,8% год к году, что стало самым большим падением с сентября 2009 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны.

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Что происходит

Падение превзошло прогнозы аналитиков, которые ожидали снижения на 0,5%, отмечает агентство. Индекс цен производителей упал на 2,5%: производственные траты находятся в дефляции уже 16 месяцев.

Последние экономические данные могут усилить призывы к Китаю сделать больше для стимулирования экономики и остановить спад фондового рынка, отмечает Bloomberg. Доверие ко второй по величине в мире экономики снизилось, несмотря на попытки властей поддержать ее, пишет издание.

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Китай также попытался остановить распродажу акций на $5 трлн: в частности, в отставку ушел председатель комиссии по регулированию ценных бумаг И Хоймань. Его место займет У Цин, который уже занимал этот пост: он известен жестким подходом, нулевой терпимостью к правонарушениям и имеет репутацию «мясника брокеров» за то, что в середине 2000-х закрыл 31 компанию за нарушения, пишет Bloomberg.

Экономика Китая нуждается в агрессивных политических шагах, чтобы повысить спрос и вывести доверие из оцепенения, считает экономист Bloomberg Эрик Чжу. По его словам, Народный банк Китая дал понять, что борьба с дефляцией в приоритете, и, судя по всему, намерен предоставить больше стимулов. Вопрос в том, насколько сильными они будут.

Дефляционное давление в Китае продлится еще как минимум шесть месяцев, в основном из-за потрясений на рынке недвижимости, считают экономисты. Если Китай не сможет существенно остановить дефляцию, то это может привести к нисходящей спирали, когда жители будут воздерживаться от покупок, ожидая снижения цен, что, в свою очередь, отразится на общем потреблении и бизнесе, пишет Bloomberg.

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Китайский индекс CSI 300 8 февраля вырос на 0,38%, до 3356,46 пункта. Он растет четвертый день на ожиданиях мер поддержки со стороны властей, отмечает Bloomberg.