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7 февраля 2024, 11:08 Читати українською

Китайский банк, который был главным для российских импортеров, прекратил отношения с рф

Главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты по россии и беларусией. Речь идет о Chouzhou Commercial Bank. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты по россии и беларусией.
Фото: Chouzhou Commercial Bank

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Что рассказывает росбизнес

Как рассказали собеседники газеты, на прошлой неделе менеджеры этого банка сообщили о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями.

В то же время владелец одной из российских компаний заявил, что из-за решения банка уже сорвалось несколько сделок.

Другой собеседник газеты, предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что сначала, в декабре, в Chouzhou его сообщили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в россию запрещен западными санкциями.

Но через несколько недель менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с россией вне зависимости от продукции или валюты платежа.

Chouzhou был основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягких условий, пишет газета.

Почему банк принял такое решение

Напомним, что в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, значительно упростивший для Министерства финансов Соединенных Штатов введение ограничений по отношению банков, нарушающих санкции против россии. После этого, опасаясь вторичных санкций, от работы с российскими банками стали отказываться турецкие финансовые организации.

В январе аналогичные проблемы стали возникать и с китайскими банками. В частности, государственные банки Китая решили ужесточить условия предоставления услуг российским клиентам.

Официально Пекин не присоединялся к санкциям против россии в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Однако после введения ограничений китайские банки сократили работу с находящимися под санкциями российскими клиентами.

В частности, перестали работать за границей карты китайской платежной системы Union Pay, выпущенные российскими банками, попавшими в санкционные списки. Летом 2023 года российские финансовые организации столкнулись с запретом на переводы, в частности в юанях, в Европу и США через Bank of China.

Читайте также: В январе 8 международных компаний завершили выход из России: список

Источник: Минфин
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