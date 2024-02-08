Споживчі ціни в Китаї показали найбільший спад із 2009 року

Індекс споживчих цін у Китаї в січні знизився на 0,8% рік до року, що стало найбільшим падінням з вересня 2009 року, пише Bloomberg з посиланням на дані Національного бюро статистики країни.

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Що відбувається

Падіння перевершило прогнози аналітиків, які очікували зниження на 0,5%, зазначає агентство. Індекс цін виробників упав на 2,5%: виробничі витрати перебувають у дефляції вже 16 місяців.

Останні економічні дані можуть посилити заклики до Китаю зробити більше для стимулювання економіки та зупинити спад фондового ринку, зазначає Bloomberg. Довіра до другої за величиною у світі економіки знизилася, незважаючи на спроби влади підтримати її, пише видання.

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Китай також спробував зупинити розпродаж акцій на $5 трлн: зокрема, у відставку пішов голова комісії з регулювання цінних паперів І Хоймань. Його місце займе У Цин, який уже обіймав цю посаду: він відомий жорстким підходом, нульовою толерантністю до правопорушень і має репутацію «м'ясника брокерів» за те, що в середині 2000-х закрив 31 компанію за порушення, пише Bloomberg.