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8 лютого 2024, 10:47

Споживчі ціни в Китаї показали найбільший спад із 2009 року

Індекс споживчих цін у Китаї в січні знизився на 0,8% рік до року, що стало найбільшим падінням з вересня 2009 року, пише Bloomberg з посиланням на дані Національного бюро статистики країни.

Індекс споживчих цін у Китаї в січні знизився на 0,8% рік до року, що стало найбільшим падінням з вересня 2009 року, пише Bloomberg з посиланням на дані Національного бюро статистики країни.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відбуваєтьсяПадіння перевершило прогнози аналітиків, які очікували зниження на 0,5%, зазначає агентство.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається

Падіння перевершило прогнози аналітиків, які очікували зниження на 0,5%, зазначає агентство. Індекс цін виробників упав на 2,5%: виробничі витрати перебувають у дефляції вже 16 місяців.

Останні економічні дані можуть посилити заклики до Китаю зробити більше для стимулювання економіки та зупинити спад фондового ринку, зазначає Bloomberg. Довіра до другої за величиною у світі економіки знизилася, незважаючи на спроби влади підтримати її, пише видання.

Читайте також: Банки Гонконгу також відмовляються приймати платежі з Росії

Китай також спробував зупинити розпродаж акцій на $5 трлн: зокрема, у відставку пішов голова комісії з регулювання цінних паперів І Хоймань. Його місце займе У Цин, який уже обіймав цю посаду: він відомий жорстким підходом, нульовою толерантністю до правопорушень і має репутацію «м'ясника брокерів» за те, що в середині 2000-х закрив 31 компанію за порушення, пише Bloomberg.

Економіка Китаю потребує агресивних політичних кроків, щоб підвищити попит і вивести довіру із заціпеніння, вважає економіст Bloomberg Ерік Чжу. За його словами, Народний банк Китаю дав зрозуміти, що боротьба з дефляцією у пріоритеті, і, зважаючи на все, має намір надати більше стимулів. Питання у тому, наскільки сильними вони будуть.

Китайський банк, який був головним для російських імпортерів, зупинив відносини з р ф

Китайський індекс CSI 300 8 лютого зріс на 0,38% до 3356,46 пункту. Він росте четвертий день на очікуваннях заходів підтримки і з боку влади, зазначає Bloomberg.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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