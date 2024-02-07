Банки Гонконга также отказываются принимать платежи из россии

Крупнейшие банки Гонконга отказываются принимать платежи из россии. Проблемы с переводами появились с 1 февраля. Ранее российские компании могли посылать платежи в гонконгские банки через системы PingPong и Xtransfer. Об этом пишет FinTech Insider со ссылкой на росСМИ.

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Как отмечает издание, крупнейшие банки Гонконга отказываются принимать платежи из россии, включая переводы в юанях.

Ужесточение контроля санкционной политики со стороны китайских банков совпало с визитом чиновников Министерства финансов США в Гонконг. При этом за последние два года Китай якобы успел утвердиться как ключевой торговый партнер россии.

В январе 2024 года представители Минфина США провели несколько встреч в Гонконге. Общаясь с представителями банков, они обещали вторичные санкции за помощь россии в торговле товарами двойного назначения.

Проблемы с переводами усугубились с 1 февраля. Ранее российские компании могли передавать платежи в гонконгские банки через системы PingPong и Xtransfer, однако в начале февраля эти платежные системы отказались принимать платежи от российских банков.

Представители российских компаний начали открывать юридические лица в других так называемых «дружественных странах» для проведения оплаты.

Напомним, что после принятия указа Джо Байдена о том, что Минфин США может наказывать иностранные банки, если они помогают россии, несколько стран начали отказывать российским клиентам в банковском обслуживании, включая Турцию, Кипр и Китай.

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