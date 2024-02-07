Бизнес призвал доработать законопроект о мобилизации перед вторым чтением

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении законопроект № 10449 , которым предлагается усовершенствовать законодательство по мобилизации. Европейская Бизнес Ассоциация высказала свою позицию по данному законопроекту.

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«Да, сообщество не поддерживает документ в действующей редакции, в частности, потому, что он содержит признаки нарушения Конституции Украины и может иметь негативные насколько в целом для экономики страны», — говорится в сообщении.

Нормы, вызвавшие беспокойство бизнеса

В частности, среди норм, вызвавших беспокойство бизнеса следующие:

регистрация в электронном кабинете призывника не должна быть обязанностью, поскольку не все граждане Украины имеют технические средства и доступ в Интернет;

днем вручения повестки, есть не день ее получения, а день ее отправки (к примеру, в электронный кабинет призывника), то есть фактически любого можно будет обвинить в уклонении без предоставления реальных доказательств;

вводится обязательный военный учет граждан, постоянно проживающих за границей, без объяснения целей и механизмов реализации такого учета;

вводится обязанность уточнить в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации (т.е. после 24 февраля 2022) свои учетные данные через центр предоставления административных услуг или через электронный кабинет призывника;

вводится обязанность руководителей предприятий обеспечить доставку работников-военнообязанных в ТЦК для уточнения данных — поэтому вопрос у бизнеса, как это должно быть сделано, ведь бизнес имеет полномочия к информированию, но не к принуждению;

вводятся дополнительные полномочия полиции, территориальных органов власти, в части мобилизации и проверки военно-учетных документов и т. п. , что положит на работников дополнительную нагрузку и несвойственные функции, а также будет иметь высокие коррупционные риски, в частности, относительно давления на бизнес и т. д.

Предложения

В то же время бизнес сообщество делилось рядом предложений, в частности:

закрепить в законодательстве срок бронирования работников в 12 месяцев, чтобы синхронизировать его по решению по критичности такого предприятия для национальной экономики;

разрешить военнообязанным обновлять свои учетные данные после решения о бронировании без потери брони;

переосмысли меры влияния, потому что пока, кажется, они все же будут больше иметь коррупционной и карательной, а не мотивирующей (что сейчас нужна стране) составляющей и т. д.

Отмечается, что соответствующих комментариев и предложений сообщество прислало почти 100 страниц.

«Европейская Бизнес Ассоциация обращается к руководителю Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича с призывом создать рабочую группу для доработки проекта до второго чтения, куда включить и представителей от бизнеса.

В противном случае последствия влияния на экономику и в целом на страну могут быть невосполнимыми и большим вопросом есть, кто за них будет отвечать", — подчеркнули в Ассоциации.

Напомним

«Минфин» писал, что в законопроекте № 10449 говорится, что банковские счета военнообязанных, которые будут уклоняться от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов.

30 января Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации и военном учете. Законопроект № 10449 заменил предыдущий правительственный законопроект № 10378, который в начале января пришлось отозвать из-за критики.