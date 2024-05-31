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31 мая 2024, 11:55 Читати українською

ЕС может ввести пошлины на российские товары, которые не попадают под санкции — FT

Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на российские товары, которые не попали под действия санкций. Оборот импорта составляет до 42 млрд евро. Причем размер пошлины на пшеницу будет 95 евро за тонну, что равносильно запрету на импорт. Об этом сообщает Financial Times.

Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на российские товары, которые не попали под действия санкций.

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Министерство торговли ЕС попросило Еврокомиссию разработать план введения пошлин на продукты питания, ядерное топливо и медикаменты, а доходы от сборов, вероятно, пойдут на нужды Украины. Инициатива была выдвинута Швецией.

Пошлины должны вступить в силу 1 июля.

«Хотя большая часть торговли ЕС с россией была остановлена, некоторые виды импорта все еще разрешены либо из-за отсутствия альтернативных вариантов поставок, либо из-за опасений вызвать сбои на мировом рынке», — сообщает издание.

Такие пошлины уже действуют в Великобритании, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.

Источник: Минфин
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bonv
bonv
31 мая 2024, 12:17
#
Рада Європейського Союзу погодилася застосувати високі тарифи на російське зерно для зменшення доходів Р Ф Про це повідомив єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. «Міністри ЄС погодилися підвищити тарифи на імпорт зерна з Росії та Білорусі з 1 липня», — написав Домбровскіс. Він додав, що відповідне рішення прийняли, щоб зупинити дестабілізацію сільськогосподарського сектора Євросоюзу, обмежити доходи Росії, які вона використовує для фінансування війни в Україні, й для боротьби з нелегальним експортом вкраденого Росією українського зерна на ринки ЄС.
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