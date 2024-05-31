Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на российские товары, которые не попали под действия санкций. Оборот импорта составляет до 42 млрд евро. Причем размер пошлины на пшеницу будет 95 евро за тонну, что равносильно запрету на импорт. Об этом сообщает Financial Times.
ЕС может ввести пошлины на российские товары, которые не попадают под санкции — FT
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Министерство торговли ЕС попросило Еврокомиссию разработать план введения пошлин на продукты питания, ядерное топливо и медикаменты, а доходы от сборов, вероятно, пойдут на нужды Украины. Инициатива была выдвинута Швецией.
Пошлины должны вступить в силу 1 июля.
«Хотя большая часть торговли ЕС с россией была остановлена, некоторые виды импорта все еще разрешены либо из-за отсутствия альтернативных вариантов поставок, либо из-за опасений вызвать сбои на мировом рынке», — сообщает издание.
Такие пошлины уже действуют в Великобритании, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.
Источник: Минфин
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