ЕС может ввести пошлины на российские товары, которые не попадают под санкции — FT

Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на российские товары, которые не попали под действия санкций. Оборот импорта составляет до 42 млрд евро . Причем размер пошлины на пшеницу будет 95 евро за тонну, что равносильно запрету на импорт. Об этом сообщает Financial Times.

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Министерство торговли ЕС попросило Еврокомиссию разработать план введения пошлин на продукты питания, ядерное топливо и медикаменты, а доходы от сборов, вероятно, пойдут на нужды Украины. Инициатива была выдвинута Швецией.

Пошлины должны вступить в силу 1 июля.

«Хотя большая часть торговли ЕС с россией была остановлена, некоторые виды импорта все еще разрешены либо из-за отсутствия альтернативных вариантов поставок, либо из-за опасений вызвать сбои на мировом рынке», — сообщает издание.

Такие пошлины уже действуют в Великобритании, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.