Индия забрала у Британии свои 100 тонн золота

Центробанк Индии забрал 100 тонн золота, хранившегося в Банке Англии. Еще столько же планируется переправить в скором времени. Об этом пишет Times of India.

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Центральный банк Индии имеет более 822 тонн золота. Из них около 414 тонн хранились за границей в Банке Англии и Банке международных расчетов (BIS).

Для многих центральных банков мира Англия традиционно является надежным местом хранения золота. Индия тоже держит там часть своих запасов с момента обретения независимости.

Для перевозки такого количества золота потребовалась значительная подготовительная работа. Во-первых, Банк Индии освободили от уплаты таможенных пошлин за ввоз металла, но не от импортного налога, потому что он распределяется между отдельными штатами. Во-вторых, понадобился специальный самолет с дополнительными мерами безопасности.

Times of India пишет, что перемещение золота позволит центробанку сэкономить на услугах Банка Англии. Внутри Индии золото хранится в бывшем монетном дворе в Мумбаи, а также в Нагпуре.