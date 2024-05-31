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31 мая 2024, 11:22 Читати українською

Турцию могут исключить из «серого списка» FATF — СМИ

Турцию в ближайшее время могут исключить из «серого списка» Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force — FATF). Решения по этому вопросу могут быть приняты в конце июня. Об этом сообщает Bloomberg.

Турцию в ближайшее время могут исключить из «серого списка» Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force — FATF).

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«Турцию планируют исключить из списка находящихся под усиленным мониторингом юрисдикций, что станет потенциальным толчком для одной из крупнейших экономик Ближнего Востока после ее усилий по борьбе с незаконными денежными потоками», — сообщили изданию источники, осведомленные с этим вопросом.

Пока окончательное решение по этому вопросу еще не принято, поскольку некоторые члены FATF до сих пор негативно относятся к исключению Турции из «серого списка». Позитивное решение может быть принято в последний день пленарного заседания FATF в Сингапуре 28 июня.

Bloomberg пишет, что турецкое правительство сотрудничало с США, чтобы заморозить активы террористов, и в этом месяце предложил законопроект, регулирующий криптовалютные платформы, чтобы помочь выполнить последнюю невыполненную рекомендацию FATF по «новым технологиям».

Турция была добавлена в «серый список» FATF 21 октября 2021 года. Причиной послужила недостаточная эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Также Турция стала объектом пристального внимания со стороны стран Запада после того, как в Турцию после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину приехали многие состоятельные граждане России.

Источник: Минфин
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