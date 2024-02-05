Евро скакнул и откатился: стоит ли ожидать новых сюрпризов на этой неделе

Ближайшая неделя на валютном рынке Украины пройдет в формате коррекции курсов как доллара, так и евро . В конце января уже отыграли свое все три основных «возбудителя» валютных котировок на нашем рынке, не считая уже «почти вечного» для украинского межбанка фактора — интервенций НБУ и ценников при их проведении.

Регуляторы — ЕЦБ, ФРС и наш Нацбанк — сохранили свои ставки на текущих уровнях, но мотивы у этих решений были разными. Европейский Центробанк и Федрезерв могут себе позволить паузу, чтобы оценить инфляционные процессы в Евросоюзе и США. Для них главное — закрепить достижения в борьбе со стремительным ростом цен.

Читайте также: Курс, валютные облигации и депозиты: как решение ФРС повлияет на наш рынок

У Нацбанка же нет возможности влиять на часть действующих сейчас инфляционных факторов. Например, тот же мораторий правительства на повышение цен на услуги ЖКХ или объем разрушений критической инфраструктуры в условиях войны, затраты на восстановление которой, в конечном итоге, лягут на потребителя в виде ползучего роста цен.

Не говоря уже о том, что от нашего регулятора не зависит ни объем международной финансовой помощи, ни график ее предоставления. А ведь эти вопросы имеют решающее значение для определения стратегии управления золотовалютными резервами. Новость о выделении Украине 50 млрд евро в течение 4 лет, из которых почти 17 млрд евро — это гранты, — несомненно, позитивный фактор для нашей экономики и валюты.

В ближайшие дни станет известно и о результатах голосования по объему американской помощи Украине. Хорошие новости из-за океана позволят Нацбанку более спокойно смотреть на ситуацию, и дадут все шансы регулятору поддерживать курс нацвалюты на необходимом для него уровне весь 2024 год.

Тем не менее, надо быть реалистами. В условиях войны Нацбанк вынужден занимать очень осторожную позицию, учитывая имеющиеся риски: негативное сальдо торговли, значительные объемы «горячих» денег на текущих счетах населения и «плохих» кредитов в банках, ежедневный отток $35 млн в виде заграничных карточных трат украинцев и проседание поступлений от экспортеров-аграриев, айтишников и заробитчан. Поэтому рассчитывать на то, что НБУ продолжит особо «ослаблять вожжи» валютных ограничений в этом году, я бы не стал.

Читайте также: Госдолг Украины обновил антирекорд: стоит ли паниковать

Наблюдавшиеся же на прошлой неделе периодические всплески предложения валюты на рынке были ситуативными. Их обеспечивал фактор завершения отчетного периода и необходимость закрывать гривневые расчеты бизнесу, а не глобальные изменения тенденций на украинском рынке.

Поэтому на этой неделе межбанк останется дефицитным по валюте с закрытием ее нехватки интервенциями НБУ по продаже доллара. По моим расчетам, Нацбанк потратит из резервов на поддержку гривны порядка $420−570 млн.

Это некритичная сумма при текущих резервах Нацбанка и объемах наших ежедневных торгов в пределах до $200−300 млн. То есть у НБУ есть все возможности сейчас держать ситуацию под полным контролем. Благодаря ценникам своих интервенций регулятор будет держать рыночный и, по факту, официальный курсы доллара в Украине на нужном для него уровне.

Причем, в силу разных причин, в январе 2024 года для этого Нацбанку удалось даже сократить с $3,5 млрд до $2,5 млрд (практически на $1 млрд) сумму потраченных на проведении интервенций резервов.

Безналичный валютный рынок (30 дней)

Валютные интервенции НБУ

Относительно спокойно на этой неделе будет себя вести и наличный валютный рынок. Правда, объемы покупки валюты населением по-прежнему будут превышать суммы, сдаваемые гражданами в обменники финкомпаний и кассы банков.

Даже в период недавней турбулентности ценников обменников и межбанка общие объемы наличного рынка в эти дни были обычными, в январе — даже меньше, чем в декабре прошлого года.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

Это говорит о том, что граждане стали значительно спокойнее вести себя при ситуативных скачках курса и меньше поддаются ажиотажу даже в моменты роста ценников обменников. Не будут украинцы особо суетиться и на этой неделе.

Кроме того, ощутимо подстрахует гривну и рынок ОВГЗ. Из погашений в эти дни будут только выплаты процентов по 5 выпускам облигаций и погашение основной суммы в 2,5 млрд гривен по одному выпуску. Все это произойдет 7 февраля. Это некритичные суммы для нашего фондового и ресурсного рынков. А вот аукцион Минфина, который пройдет 6 февраля, будет достаточно интересным для банков и инвесторов-физлиц:

Предлагаемые гривневые бумаги на сроки 399 дней (на сумму 3 млрд гривен), 616 дней (на сумму 2 млрд гривен) и 1 113 дней (на 1 млрд гривен), а также долларовые облигации на 407 дней (на $100 млн) сочетают в себе как привлекательные сроки размещения, так и достаточно хорошую доходность.

Поэтому, скорее всего, Минфин сможет разместить на аукционе облигации на общую сумму в 5,9−8,5 млрд гривен в эквиваленте. То есть с рынка уйдет больше ресурсов в бюджет, чем будет выплачено. А это всегда хорошо для нацвалюты на всех сегментах финансового рынка, в том числе и валютного.

Кроме того, недавние ралли по паре евро/доллар на фоне оглашения решений по процентным ставкам ЕЦБ, а затем и ФРС были короткими, поскольку регуляторы не удивили рынки. Отыграли свое и американские пятничные экономические новости, которые спровоцировали проседание евро почти на 1 американский цент.

После таких стрессов рынку требуется передышка. Поэтому на этой неделе мировые рынки будут достаточно консервативными. Пара евро/доллар будет реагировать только на текущие экономические новости по Еврозоне и США. Характер этих новостей с 5 по 9 февраля не должен взрывать валютные рынки мира.

Это приведет к определенному боковику по евро/доллар, а также — опосредованно и к относительному условному боковику на украинском межбанке по евровалюте относительно гривны.

Но полного затишья по курсу пары евро/гривна ожидать тоже не стоит. Ведь курс евро к гривне зависит от двух отдельных сегментов — поведения пары евро/доллар на внешних площадках и курса доллара относительно гривны на нашем межбанке. Поскольку обе эти позиции постоянно меняются, то на это в режиме реального времени будет реагировать и курс евровалюты в Украине.

В итоге, эта неделя обещает быть достаточно динамичной на валютном рынке. Сдержанный оптимизм по перспективам гривны на ближайшее время сохранится, но от НБУ потребуется постоянное присутствие на межбанке для жесткого контроля над ситуацией.

Прогноз курса доллара и евро на 5−9 февраля

Межбанк:

Доллар. Нацбанк будет практически каждый день присутствовать на рынке и, при необходимости, проводить интервенции по продаже доллара. По моему прогнозу, 5−9 февраля котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,30 — 37,85 гривен.

Евро. Пара евро/доллар в эти дни будет находиться в пределах коридора от 1,072 до 1,09 доллара за евро с пиковыми колебаниями в середине недели, во время оглашения плановых новостей и индексов по экономике ЕС и США. По моему прогнозу, курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах от 39,98 до 41,26 гривен.

Наличный рынок:

Большинство обменников продолжат работать в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−30 копеек по доллару и 20−35 копеек по евро. Но с достаточно частой сменой своих ценников в течение дня, чтобы оперативно реагировать на поведение пары евро/доллар на внешних площадках и на изменения курса доллара на нашем межбанке.

В регионах с низкой конкуренцией между обменниками, многие обменники, пользуясь ситуацией, будут расширять его до 1 гривны как по американской валюте, так и по евро.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,25 до 38,40 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,35 до 38,30 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах широкого коридора от 40,50 до 41,85 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,60 до 41,80 грн.