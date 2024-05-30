К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро подорожал на 29 копеек в покупке и на 33 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 30 мая: на межбанке доллар и евро резко ушли вверх
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Открытие 30 мая
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Закрытие 30 мая
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Изменения
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40,48/40,50
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40,63/40,68
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15/18
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43,71/43,71
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44,00/44,04
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29/33
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−41,00 грн. Евро покупают за 43,90 грн, а продают за 44,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,97−41,10, евро — 44,45−44,65 грн.
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Источник: Минфин
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