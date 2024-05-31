К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 31 мая: на межбанке доллар упал, а евро выросло
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Открытие 31 мая
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Закрытие 31 мая
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Изменения
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40,63/39,68
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40,55/40,59
|
8 /9
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43,98/44,02
|
44,07/44,10
|
9/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−41,10 грн. Евро покупают за 43,80 грн., а продают за 44,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,00−41,10, евро — 44,55−44,73 грн.
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Источник: Минфин
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