Курс валют на 31 мая: евро и доллар выросли на наличном рынке

В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро выросло на 2 копейки в покупке, но не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−41,05 грн. Евро покупают за 43,80 грн., а продают за 44,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,00−41,15, евро — 44,50−44,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,63−40,68 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,98−44,02 грн/евро.

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