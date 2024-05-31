JPMorgan прогнозирует относительно низкий спрос на спотовые Ethereum-ETF

Спрос на спотовые Ethereum -ETF после начала торгов будет ниже относительно биткоин -фондов. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет банка JPMorgan Chase.

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Эксперты отметили, что чистый приток капитала в продукты на базе Ethereum в 2024 году составит примерно $3 млрд. Если американский регулятор одобрит стэйкинг, то цифра может вырасти до $6 млрд, говорится в отчете. Это обусловлено рядом причин, подчеркнули эксперты банка.

В частности, это то, что спотовые биткоин-ETF стали «первопроходцем».

«Эти продукты позволили частично удовлетворить спрос на криптоактивы в целом, который вырос после одобрения спотовых биржевых фондов», — отметили эксперты.

Еще одна причина — халвинг. Он послужил катализатором, стимулировавшим приток капитала в биткоин-фонды. Ethereum, со своей стороны, лишено такого преимущества в будущем, подчеркнули эксперты.

Кроме того, биткоин имеет более высокую ценность в глазах инвестора, поскольку может конкурировать с золотом. Ethereum, со своей стороны, отличается более низким объемом активов в управлении (AUM) и меньшей ликвидностью, добавили эксперты.

Эксперты отметили, что меньшая ликвидность и более низкие активы в управлении (AUM) сделают спотовые Ethereum-ETF менее привлекательными для институциональных инвесторов, чем ETF его большего конкурента.

Ожидается, что первоначальная реакция рынка на запуск спотовых эфирных ETF, будет отрицательной, поскольку спекулятивные инвесторы, купившие Grayscale Ethereum Trust (ETHE) в ожидании его превращения в ETF, скорее всего, получат прибыль. Согласно докладу, ETHE может получить $1 млрд оттока, что повлечет за собой давление на цены эфира.